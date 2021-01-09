Birini tanımanın en iyi yolu
İsviçre'de bir söz varmış.. bir insanı tanımak için "Onunla beraber 70 kilo tuz yemek lazımmış." 70 kilo tuz yemeye yıllar harcanacağı gibi bir insanı tanımak için de yıllar harcanır...
En bilineni büyüklerimizin de dediği gibi tatildir. Ama sadece bununla bitmiyor.
Bunun yanı sıra aynı evi paylaşan arkadaşlar da olabilir. Ne yiğit erkekler ne yiğit kadınlar gördüm aynı evi paylaşmadan önce sıkı fıkı dostlardı ama aynı evi paylaşınca maalesef yollarını ömür boyu ayırabiliyorlar.
Bununla ilgili ekşisözlük yazarı firtinakusu'nun entrysi ilgimi çekti. Şöyle ifade ediyor; "Birlikte elma yemek! İki elma yıkar getirir ortaya koyarsın, elmaların biri büyük biri küçüktür, aradaki farkın çok belirgin olması da gerekmez.
Karşındakinin elinin hangi elmaya uzanacağına bakarsın. Ha, bu arada elmanın büyüğünü almamak için kendi nefsiyle uzun mücadeleye girişip, sonunda kendini yenmeyi başarmış biri de olabilir karşınızdaki, ona yapacak bir şey yok.
Ancak şu da var; doğrudan büyük elmayı kapacak kadar adi biriyle, bir süre muhasebe yaparak alacak biri arasında da fark vardır değil mi? İlginç bence de ama deneyebilirsiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kediler mutsuz olup, depresyon geçirdigi zamanlar tüm gün hiçbir sey yapmadan oturup etrafı izleyebilir.
TESPİTLİ YORUM
Yatağa girdikten sonra su içmeye, lavaboya gitmeye üşenen insanlar olarak bir araya gelsek dünyayı ele geçirebiliriz ama ÜŞENİYORUZ.
NE KADAR OLDU?
Amerika'da bir bilgisayar korsanı; yol üzerinde bulunan reklam tabelasını hackleyip erotik video açınca trafik kilitleneli 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Müdür, bahçede toplanan öğrencilere seslenmektedir.
O esnada burnunu karıştıran biri gözüne çarpar.
- Hey sen lacivert ceketli! Karıştırma burnunu!
(634 kişiydik, elimiz ayağımıza karıştı yemin ediyorum.)
Fıkra
Adam kendisinden bahsediyordu.
- Ben akardionu çalmaya başlayınca herkesi ayağa kaldırırım.
- Demek o kadar ustasınız.
- Yok canım ben sadece milli marşı çalmasını biliyorum.
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