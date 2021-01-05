Geldiğinde strese sokan mesajlar

Uçuşun yaklaşıyor.

KESINLIKLE uçak korkusu olan ben için stresin ağababasını yaşattıran mesaj...

Konuşmamız gerek.

BURAM buram gerilim kokuyor, bu konuşmadan hayır gelme ihtimali yok.

Hele de iki sevgili arasında olan bu mesaj ayrılığın dayanılmaz hafifliğini yansıtır.

Sana bir şey soracağım.

BIR şey isteyecek kesinlikle.

Müsait misin?

OOO, dert anlatır yüzde 80. Dertleri btemeyen arkadaşların...

Müsait olduğunda beni ara!

SONDAKI ünlem ve emir cümlesi oldukça gerici.

Beni hemen ara.

ALLAAAAH. İyi mi kötü mü diye kendini yersin.

Uyudun mu?

YENI sevgiliysen sabaha kadar sürer. Değilsen çekilmez.

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LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fillerin beyni insanlara, insanların beyninin köpeklere verdiği tepkinin aynısını vermektedir.

Yani filler, insanların sevimli canlılar olduğunu düşünmektedir.

TESPİTLİ YORUM

@yelkovansizsaat

Kedili evde nevresim değiştirme:

-Kediyi yere indir.

-Alezi geçir.

Yarısını geçirmişken kediyi al yere indir.

-Alezi geçir.

-Çarşafı al.

-Kediyi yere indir.

-Çarşafın iki köşesini geçirmişken kediyi al yere indir.

-Çarşafı geçir.

-Kediyi yastıkları koyacağın yerden al yere indir.

NE KADAR OLDU?

Amerika'da çıkan kasırga için tahliye işlemi yapan New York polisi, "Bize bir şey olmaz diyen Türkler'i ikna edemiyoruz" diyeli

10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

2004'TE Sakarya otobüs terminalindeki şüpheli poşeti eli ile boş bir alana götüren göbekli polis benim abimdi.

Götürürken serçe parmağını havada tutması, yüzünü sağa çevirmesi ve gözlerini hafif kısması gibi tedbirler, olası bir faciayı önledi