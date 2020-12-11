2020’nin en çok arananları
Coronavirüs: Bu virüsün ismini ne tam Türkçe kullandık ne de yabancı... Ortada bir yerde kaldık. 2020'nin ikinci çeyreğinden itibaren arattığımız bu kelime, içinde olduğumuz durumu gözler önüne seriyor.
Deprem: 2020 yılı içinde kalbimizi parçalayan pek çok deprem meydana geldi, Google üzerinde yapılan aramalarda 4. sırada olan kelimenin deprem olmasına şaşırmadık ama yine üzüldük.
HES kodu nasıl alınır?:
21 Mayıs'tan günümüze kadar Türkiye'nin Google'da arattığı başlıklardan biri bu oldu.
Özellikle uçağa, otobüse binerken ihtiyacımız olan HES kodunu almayı tam olarak bilmeyen pek çok kişi vardı.
Bu durum gayet normal geldi, tam pandamı araması!
Zoom: Online görüşmeler ve evden çalışma ile birlikte hayatımıza giren Zoom, Google'da en çok aranan kelimeler arasında.
1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?: Pandemi ile birlikte halka verilecek olan pandemi yardımına çoğumuz başvurmaya çalışmışız, aramalarda üst sıralarda çıkan cümle bizi şaşırtmıyor yine...
Ekmek-Ekmek Tarifi: Tarif kategorisinde Google'da birinci sırada çıkan arama ekmektir.
Ee karantinadayken az mı ekmek yapmaya çalıştık?
Fahrettin Koca: 2020 yılında Google'da en çok aratılan isim tabii ki Fahrettin Koca oldu.
Ah Fahrettin Koca sizi arkadaşlarımızdan daha sıkı takip ediyoruz.
Sokağa çıkma yasağı: Son anda gelen ve bazen kafamızı karıştıran sokağa çıkma yasakları da Google üzerinden pek çok kez aratıldı. Neredeyse her gün defalarca...
Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?: Pandemi gerçekten hayatımızın her yerinde!
Coronavirüs karşısında bağışıklık sistemini sanırım hepimiz güçlendirmeye çalıştık ve cevabı Google'da aradık.
Öksürük nasıl gider?: İşte bu soru bizi biraz korkuttu, Coronavirüs'ün en belirgin belirtilerinden biri olan öksürüğü gidermeye çalışıp gizleyen umarım olmamıştır...
Kobe Bryant: Google'ın Kaybettiklerimiz kategorisinde en çok aranan isim Kobe Bryant oldu, bu ölüm hepimizi derinden sarsmıştı gerçekten.
ABD seçimleri: Amerika seçimlerini yıl boyunca takip etmişiz anlaşılan..
Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?: İşte bu bizi gerçekten şaşırttı... Böyle bir çay olduğunu bilenlerimiz de az olabilir ama Google'da çok aratılanlar arasında bu da var... onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hindistan'da çıkan bir yasaya göre doktorlar reçete yazarken büyük harflerle ve açık bir şekilde yazmak zorundadır.
Amaç ise yazılanların yanlış yorumlanmasından kaynaklanan ölümleri önlemektir.
TESPİTLİ YORUM
Şu cumartesi ile pazar gününün arasına bir gün daha koymak lazım. Olmuyo böyle.
NE KADAR OLDU?
Chelsea Kulübü Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması için İstanbul'a gelirken çorapları unutunca, Kasımpaşa'nın çoraplarını giymek zorunda kalalı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KARARLI bir ses tonuyla, "Şoför bey oğlum, müsait olsun olmasın üst geçitte ineceğim" dedin ve orada indin ya, istediğini elde etmek adına çok şey öğrendim senden, dolmuştaki yaşlı teyze.
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