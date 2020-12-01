Korna dili ve edebiyatı
KARŞIDAN veya arkadan gelen araçtan, "DI DITTTTTTTTTTT" şeklinde son 'T' harflerinin uzaklaşırken duyulduğu korna: Küfür.
KARŞIDAN gelen veya soldan giden araçtan, "DI DIT" şeklinde çalınan korna: Ben geliyorum çıkma o kenardan, kal olduğun yerde.
KARŞIDAN gelen veya soldan giden araçtan, "DI DIT DIIT" şeklinde korna sesi geliyorsa: Ben geliyorum, çıkarsan da çarparım.
KARŞIDAN gelen veya soldan giden araçtan, korna sesi "DI DIT", "DI DIT DIIIIIIIIIIIIIIIT" şeklinde olduğundaysa: Çıkma diye "dı dıt" yaptım, ne çıkıyosun seni........ (Artık şoför o an lakap olarak ne dediyse...)
ARKADAN gelen araçtan, "DIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTT" şeklindeyse: Yeşil yanıyor birkaç saniyeye, uyumasana.
ARAÇ korna sesi "DIT DIT DI DI DIT, DI DI DI DIT, DI
DIT" şeklindeyse: Bizim takım maç kazandı, çok mutluyum...
BİR apartmanın önünde park halinde bulunan taşıttan gelmekte olan "DIT DIT DIT DIIIIIIT" sesi, çıkıp zile basmaktansa kulaklarımızı çınlatmayı tercih eden araç sürücüsünün, üst katlarda bulunan eşine, dostuna hitap şeklidir. "Aşağıda bekliyorum, çabuk inin" anlamına gelir.
"DAA Nİ NAA DAA Nİ NAA DAA Nİ NAA" şeklinde çalan kamyon kornasının anlamı: Bak güzelim, acelem var önüme kırmaya çalışma, bu kamyon senin 2 kişilik spor arabana benzemez. Üzerim seni, yerden spatulayla kazırlar, benden söylemesi.
EĞER yanınıza, sağınızda solunuzdaki araba durup camı açıp "DADAT DAT" diye korna çalıyorsa: Pardon bir adres soracam da.
GENELDE dolmuşçular karşı şeritten gelen başka dolmuşu gördüğünde DAT diye çalıyorsa: Selam naber kanka? Karşıdaki de DAT diye aynen cevap veriyorsa: Aleyküm selam, iyidir, işte gidiyoz gene...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kahire Üniversitesi Arap şairi Şeyh Muhammed Abdul İbrahim, 150 yaşında vefat etmiştir.
105 yaşına kadar bekar yaşayan şair 105 yaşında evlenmiş ve evlendikten sonra 5 çocuğu olmuştur.
TESPİTLİ YORUM
@neyseilayda Anlamadım bu arabalarda 3 pedal var ama bizim 2 ayağımız var, nasıl yapcaz?
NE KADAR OLDU?
''Kars havasıyla'' şişirilmiş balonları memleket özlemi çeken Karslılara ulaştırabileceğini duyuran ''karspazari. com'' sitesi 2 ayda 30 kişiye balonla Kars havası gönderdiğini açıklayalı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KISA süreli algı muayenesinde 80 yaşındaki teyzeye elimdeki kalemin ardından parmağımdaki yüzüğü soruyorum "Bu nedir?" diye. Cevap vermekte gecikince duymadığını düşündüğüm için birkaç kez tekrar ediyorum sorumu. Öfkeli bir şekilde cevap veriyor: Aman iyi ki bir koca bulmuşsun, ne sokuyorsun yüzüğünü gözüme, Allah'ın görmemişi?
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