Kafadan uydurup söylediğimiz 11 meşhur şarkı sözü

SADECE yabancı şarkılar için değil, Türkçe şarkılar için de yapmışızdır bunu. Üstelik nedense birçoğumuzun aklına da aynı şeyler gelmiştir.

"Ayran Buyurun" Doğrusu: Ay inanmıyorum. İ ile (Aşkın Nur Yengi)

"Ah Bir Baksa, Kuzuları Yaksa" Doğrusu: Ah bir baksa uzunları yaksa. U ile.

(Yonca Evcimik)

"Hafize Abla, Aşk Vurur İnsana" Doğrusu: Hafife alma, aşk vurur insana. F ile. (Yıldız Tilbe)

"Bir Kar Tanesi Ol Bombilimin Ucuna" Doğrusu: Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna.

K ile. (Teoman)

"Delilerden Sen Anlarsın Komisyonlar Var" Doğrusu: Delilerden sen anlarsın konuş onlarla. Ş ile.

(Yeni Türkü)

"Leyleğim Sen Yoksan Eğer, Yazı Kışı Baharı" Doğrusu: Neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı.

N ile. (Ferdi Tayfur)

Ankara'dan Ağbim Gelmiş, Evde Bir Ayran Tavası" Doğrusu: Ankara'dan ağbim gelmiş, evde bir bayram havası. B ile. (Grup Gündoğarken)

Üstüme Gelmeyin Alamam" Doğrusu, Üstüme gelme inanamam. İ ile.

(Sibel Can)

"İsviçre'de Hayat Bayram Olmadı" Doğrusu: Hiçbir kere hayat bayram olmadı. H ile.

(Bulutsuzluk Özlemi)

"Bunaldım Hatta Hep Portakal" Doğrusu: Bunaldım hatta hep orda kal. O ile.

(Ferda Anıl Yarkın)

"Ecivecivokke" Doğrusu: Annie, are you ok? A ile. (Michael Jackson)

