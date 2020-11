Her erkeğin askerde karşılaştığı devreler

Tiki olan adam BAZILARI küfreder, bazıları güler, bazıları da yerinde duramaz.

Hiçbir zaman esprilerine gülünmemesine rağmen ısrarla espri yapan o tip.

O esprilere ilk başlarda ayıp olmasın diye gülersiniz ama devam ettikçe dayanamazsınız.

Büyük bir ızdırap gibi gelir...

Her ortama giren tip.

HERKESLE arkadaş olur, bir grup diğeri ile konuşmuyorsa o ikisiyle de konuşur. Çevresi çoktur ama grupta niye olduğunu bilen hiç olmaz.

Her kelimenin arasına küfür sıkıştıran adam.

Haftada 4 gün düzenli revire giden REVIRDEN hiç çıkmaz, tam bir hastalık hastasıdır bunlar. Yanında kafam koptu deseniz, onun hastalığı daha büyüktür hemen revire koşar!

Tuvalet ile yeni tanışan NEDENSE her yerde bir tane vardır böyle, en çok temizlik günlerinde tuvaletleri temizlerken fark edilirler...

En ufak şeyde bile hemşehrilik yapan şehrinin aşığı o kişi NERELI olursan ol sen onun hemşehrisisin...

O asker telefonu ile sabah akşam hanımefendilerle mesajlaşan

Yola çıktığı ilk günden itibaren şafak sayan UTANMASA duvarda çetele tutacak öyle bekliyor şafağı...

Uygun adım yürüyemeyen o arkadaş BÜTÜN herkes onun yüzünden bin kez uygun adım çalışır, eğitimleri bile 5 kere fazla alır. O bir yürüyebilse her şey yerine oturacaktır.

Sivilde çok renkli bir hayatı olduğunu iddia eden kolpacı EN çok o eğlenir, terhis olur olmaz hepinizi ortama götürecektir. En fazla o eğleniyor, artık anlayın bunu. Şu an sadece askerde yoksa o çok eğlenir...

Zengin olan kantinci NEREDE askerlik yaparsanız yapın unutmayın, her kantinci zengindir. Evet biliyoruz kantinciler devre arkadaşınız kategorisine genellikle girmez ama onlar da hiç unutulmaz...

onedio.com

