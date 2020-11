Keşke olmasaydı dediklerimiz

Kimi zaman utandığımız, kimi zaman sinirlendiğimiz, her vaziyette tuhaf hissettiğimiz o 6 an...

TOKALAŞMAK için uzattığın elin havada kalması.

Tabi bunu kıllığına yapan dostlarımızda yok değil ama sözümüz meclisten dışarı. O an böyle kendimizi o kadar önemsiz hissetmişizdir ki, hele bir de karşımızdaki karşı cinsten biri ise... İnatla gözlerimiz ellerimize bakar, hani ben el uzattım görsene artık der ya o gözler.

FIKRA sorunsalı.

Hepimiz illaki fıkralara meraklıyızdır. Milletce çok severiz, bayılırız. İşin kötüsü, ortada hep bir sorun olur. Genelde fıkranın sonu unutulur. Amaçsız bir şekilde onu düşünmeye başlarız.

Birazdan aklıma gelince anlatıcaz deriz ama anca eve gideriz, kafamızı yastığa koyarız öyle düşer aklımıza.

YOLDA karşıdan gelen biriyle aynı yöne hamle yapmak.

Koca yol, niye üstüme üstüme geliyorsun kardeşim. Sen sağa kaçarsın, o sağa kaçar. Sol yapayım dersin, o yine soldadır. Hadi bu sefer yemez yine sol yapayım dersin, sende önce yapmıştır bile o hamleyi. Hele sevmediğin biriyse, aklında deli sorular olur.

Acaba güç gösterisi mi yapıyor ?

YINE bir tokalaşma sorunu.

Bırakılmayan el...

Uzun süredir görmediğimiz insanlar yapar bunu genelde.

Verirsin elini ama asla ve asla geri alamazsın. Bir süre sallarsın, sonra öyle o kalır. Adeta karşımızdakinin bir organı haline gelir.

YANLIŞ kişiye atılan mesaj.

Böyle özene özene, kız arkadaşına aşkımlı, bebeğimli mesajlar yazarsın. Ne kadar sevdiğinden falan bahsedersin. Tak mesajı gönderirsin, bir bakmışsın yanlış kişiye gitmiş. O bütün karizman,bütün şanın, şöhretin o anda biter.

HUNHARCA kapıyı zorlamak.

Daha önce gitmediğiniz bir yere gidersiniz, içeriye girceğiniz sırada kafanızda deli sorular olur. Acaba kapı çekmeli mi, itmeli mi diye. Nedensede hep yaptığımız fiilin tam tersi olur.

Orada yazan 'çekiniz' yazısını görmeyiz ve kapıyı kırar vaziyette ittikce iteriz. Biri size uyarır, rezilliğiniz kısa kesilmiş olur.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Adı; Everything men knows about women (Erkeklerin kadınlar hakkında bildiği her şey) olan bir kitap vardır.

100 sayfadan oluşmakta ve hiçbir şey yazmamaktadır..

TESPİTLİ YORUM

Neymiş ilk adımı kadınlar atsınmış. Ya siz hiç tavuğun horoza doğru koştuğunu gördünüz mü?

NE KADAR OLDU?

Reading ile Arsenal maçının 37. dakikasında Arsenal 4-0 geriye düştükten sonra taraftarlar stadı terk etmeye başladı.

Fakat maçın devamındaki mucizeye şahit olamadılar.

4-0 geriye düşen Arsenal, maçı 7-5 kazanalı 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

EVLENMEYE niyetli olduğum kız arkadaşımla ona sürpriz yapmak için başbaşayken, romantik bir ortamda hiç beklemediği bir anda tek taşı çıkararak önünde eğildim... Elini tuttum, gözlerine baktım ve "Benimle evlenir misin?" diye haykırdım. Ne dese beğenirsiniz?

"Bana mı dedin?"