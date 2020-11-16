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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 16 Kasım 2020, Pazartesi

Aileden tweetler

@keciperver EJDER meyvesi dikmiştim. Babam adını unutmuş. "Canavar meyvesine su veriyor musun?" diyor.
@kalitelii EVLENMEDEN önce annem ve babam merakta kalmasın diye nereye gitsem haber verirdim. Evlenince tek eşimi haberdar etsem yeter diyordum. Şimdi anneme, babama, eşime, eşimin annesine ve eşimin babasına haber veriyorum.
@aysinemmis ANNEM kirlileri makinaya atıp işe gitmiş, babam çamaşırlar yıkandı sanıp çıkarıp asmış, ben de kurudu bunlar deyip bir güzel katladım. Pis çamaşırları, olduğu gibi yerleştirdim. Bu kadar organize salak olamayız.
Hayır ya!
@mizantropii EVLENMİŞSİN. İki ay geçmi. Eşin diyor ki "Ben turşu ve baharat sevmiyorum." Allahım sabırrr!
@Ses_birki TV'DE Kadir Ezildi'nin reklamı çıktı. "Bu adam da zengin oldu" dedim. Annem diyor ki "Annesiyle birlikte temizlik yaptığı için Allah onu mükafatlandırdı."
@adliye101 YAN masada Alman çocuk sipariş veremedi.
Almanca konuşup siparişini verdim. Arka masa anlaşamadı. Babam Arapça konuşup siparişlerini aldı.
Garson diyor ki, "Abla NATO gibi masasınız maşallah, her dil var."
@yasamayergisi BİRKAÇ gündür babam ve erkek kardeşimle kalıyorum. Bugün evi gezdirdim onlara, mutfak diye bir şeyin olduğunu öğrenince şaşırdılar.
"Acıktığınızda benim odama değil buraya geleceksiniz" dedim, teşekkür ettiler.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Haftada en az 3 saat video oyunu oynayan cerrahlar, gerçek ameliyatlarda % 27 daha hızlı çalışıyor ve % 37 daha az hata yapıyor.

TESPİTLİ YORUM
Kızın teki "Yengeç burcu kadını yalandan ve adatılmaktan hiç hoşlanmaz" yazmış. Lan sanki diğer burçlar aldatılınca halay çekiyor.

NE KADAR OLDU?
2020'de yaşanan depremler, seller, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmesini istemeyen Erzurumlular, doğaya 2001 ekmek bırakalı 3 GÜN OLDU

AlkışlıYorum
BİR tanıdığımızın 10 yaşındaki oğlunun Google'da arattığı cümle:
Çıplak kadın resimleri. Çıkan sonuçlar beklentisini karşılamamış kendisini memnun etmemiş olacak ki azmetmiş aramaya devam etmiş:
"Çırılçıplak kadın resimleri!"
GECE görüş mesafesinin 1 (!) metreye kadar düştüğü sisli havada, 45 dakika boyunca kaplumbağa hızı ile ilerledikten sonra yanlışlıkla sileceği çalıştırmamla birlikte 20 metre ilerisini gördüm. Daha neler göreceğim bakalım...

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