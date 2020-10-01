Uzak mesafe ilişkinin faydaları

UZAK mesafeli ilişkiler yorucu olsa da bazı avantajları vardır. Sağlam bir ilişki temeli için, uzaktan her şeyi tamamlayarak, ciddi bir yola girebilirsiniz.

RAHAT OLMAK: Sürekli telefon, mesaj gibi iletişim araçlarını kullanarak irtibatta olduğunuz için uzun bir süreden sonra bir araya geldiğinizde birbirinize karşı rahat olursunuz. Sanki aynı evde yaşıyormuşsunuz gibi dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

VAKIT: Aynı şehirde olduğunuz zaman düzenli bir buluşma planınız olmak zorunda.

Bazı çiftler haftada bir bazıları ise 2 haftada bir buluşmak ister. Yoğun bir temponun içinde sevgilinize vakit ayırmanız gerekebilir.

Uzun mesafeli ilişkide her şeyi telefonla konuşarak halledebilirsiniz. Her iki tarafın müsait olduğu bir zamanda buluşulabilir.

GÜVEN SORUNU: İlişkinin en önemli sorunlarından biri güvendir.

Karşı tarafa güvenmediğiniz zaman ilişki topallamaya başlar. Uzun mesafeli ilişkilerde ise bu güveni tam olarak sağladığınız zaman ciddi bir boyuta geçirebilirsiniz. Karşı tarafı tanıyıp, kapasitesini ölçebilirsiniz.

TANIMAK: Bir önceki maddede belirttiğim gibi birbirinizi tanımak için uzun bir vaktiniz var. Karşı tarafla sürekli iletişim halinde olduğunuz zaman onun karakterini öğrenebilirsiniz.

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