Kilo almışsın diyen insan

"YA evet" denilerek geçiştirilen, aslında kafada sandalye kırılarak cevap verilmek istenen önerme cümlesidir.

Hiç beklenmedik bir anda gelindiğinde hazırlıksız yakalanıldığı için saçma sapan cevaplara bizi itebilir. Hatta savunma mekanizmasıyla tepkili bir şekilde reddedilir. Aslında görünen köy kılavuz istemez.

KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Cümleyi kuran kişiye, cümleyi kurduran kişi tarafından etrafta bulunan bilumum alet edevatı kafasına fırlatma gerekçesi olarak gösterilebilinecek cümleciktir, çok dikkat etmek gerekir.

Önüne "Yanlış anlama ama", "Darılma ama" söz öbekleri eklenerek şiddetinin azalacağı zannedilen ithamdır.

Fakat birine "İki gözün var" demek ne kadar mantıksızsa bunu demek de o kadar mantıksızdır.

Eğer sen karşındaki kişinin kilo aldığını fark ettiysen merak etme, o da zaten fark etmiştir çoktan.

NİYETİ KÖTÜ İNSAN

İyi niyetli olarak kullanıldığını hiç duymadığım cümle.

Bunu zayıf birine zaten söylemezler, kilo sorunu olan birine biraz daha canını acıtmak için söylerler...

Her ne kadar seni sevenlerin bunu uyarı amaçlı, dikkatini o yöne çekmek için ya da "Çok değişmişsin" manasında söylediği iddia edilse de değildir. Kilo alan biri bunun farkına varır ve genellikle de kilo sorunu olanların hayatta büyük bir ihtimalle en fazla farkında olduğu şeydir bu.

Söylenmesine gerek yoktur, siz onu söyleyince de o kişi hemen kilo vermeyecektir. Verebilse zaten verir, sizin söylemenize gerek yok!..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dört kişinin taşıyabileceği cephaneleri tek başına taşıyarak orduya yaptığı katkıları nedeniyle onbaşılığa bile yükseltilen ayı Wojtek, savaştan sonra hayatına bir hayvanat bahçesinde devam eder. Söylenenlere göre Lehçe konuşulduğu an anlayıp konuşan kişileri görmeye çalışan Wojtek, tam 21 yıl yaşamış

TESPİTLİ YORUM

Erkeklerin I.Q. seviyesi düştükçe sevgililerini/ eşlerini aldatmaya eğilimleri o derece artar.

NE KADAR OLDU?

Hadise, Sinan Akçıl ile ayrıldıktan sonra, Akçıl'ın evinin karşısına dev bilboardlara kendi posterini astıralı 10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Annem arabasını, torpidosu için dantel örecek kadar çok seviyor. Geçenlerde arabayı çarpmış ve farı kırılmış. Babamın anlattığına göre trafik polisinin önünde "Yavrumun gözü çıktııııı!" diye ağladığı için polisler heyecanlanıp ambulans çağırmışlar.