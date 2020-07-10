Kadınlar ve tatil hazırlığı
Zurnanın zırt dediği yerde diyete başlamak da olmazsa olmazlarından. Tatil demek, rejime başlamak demek! Bazen mucizeler şart ya!
Geçen yaz giydiğiniz kıyafetlere sığmaya çalışmak ise genelde kimse yokken yaptığınız deneylerden. Aniden gelen sinir krizleri...
Ve her zamanki gibi "Giyecek hiçbi şeyim yok" deyip 326. bikini ve plaj kıyafeti alış verişine çıkmanız da kaçınılmaz. "Ama bu onun mavisi ya... O resmen lacivertti..."
İşin en sıkıntılı kısmı da epilasyon tarihini ayarlamak.
Tatil öncesi en büyük streslerden biri! Öyle bir denk gelecek ki ne malum hastalığı var, ne de tatilin 3. gününde çıkmaya başlayacak...
Tabi daha bu işin manikürü var, pedikürü var... Bunlar olmadan olmuyor. İlk gün çıkmaya başlayan ojenin sonu gelebilir mi lütfen???
Güneşlenmeden önce hamama gidip bir güzel keseleri de hazırlıkların arasında. Hepsi yapmasa bile yapanların sayısı pek az değil.
Doğru güneş kremini bulana kadar bi tur daha alışveriş yapmak o kadar sıradan ki...
Çünkü iyi olanlar çok pahalı, dandik olanlar da çok dandik.
Tatilde gidilecek, gezilecek yerleri keşfetmek tahmin edin bakalım kimin işi? Doğru bildiniz!
Bu arada evde olmadığımız için buzdolabını bir güzel temizlemek, çürüyecek şeyleri atmak ata sporlarından birisidir. Tatil dönüşü kötü sürpriz yaşamak istememek ve azimle her şeyi atmak...
Tabi bi de bavul öncesi çamaşır yıkama aşaması var.
Sadece kendisininkiler olsa yine iyi! Yüklenin evin hanımına :(
Unutulan en büyük detay plaj terliği. Hadi yürü tekrar alışverişe...
Geçen senekinin yıpranmış olduğunu en son dakikada hatırlayanlar burada toplanıyor.
Otobüs, uçak biletinin toplandığı en yetkili merci biziz.
Unutmamak için kafayı yiyene kadar tekrar tekrar kontrol ederler.
Herkes kendi biletine sahip çıksın bundan sonra!.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ünlü aktör Gary Oldman, üzerinde çalıştığı birçok rol yüzünden İngiliz aksanını kaybetmiş ve geri kazanmak için terapi görmüştür.
TESPİTLİ YORUM
Bir daha dünyaya gelsem cilalı taş devrinden bu tarafa geçmezdim.
İş yok, para derdi yok, gir mağaraya yat uyu. Miss gibi.
NE KADAR OLDU?
Samoa'da 2008 yılında cezaevine giren Sio Agafili, 2015'de cezaevinden çıkması gerekirken;
5 yıl boşuna hapis yatınca, "Bana kimse cezamın ne zaman biteceğini söylemedi ki" diyeli BİRKAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Öğrencimin çantasına, ailesine iletmesi için "Sayın Veli" diyerek eksik olan birkaç okul malzemesini yazarak evine gönderdim. Ertesi gün öğrencim koşarak yanıma geldi, elindeki kağıdı babasının yazdığını söyledi.
Cevap mı? "Sayın hocam, eksik olan eşyalar kızımın çantasında. Bir de benim adım Veli değil, Hüseyin!".
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