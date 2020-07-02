Anne-baba yalanları
Ama sonra bir anda ampul yanar ve aptallığınıza gülersiniz. Böyle bir şeydir uzun süre inanılan ebeveyn yalanları.
Misal daha çok bizim neslin bildiği öcü kuruluşu.
Öcü öcüü diyerek ne çocuklar salak gibi saklanacak yer ararlardı.
Bunu yaşayan nesil hala etkisinde kaldığı için öcü müessesi artık iflasın eşiğinde.
En çok inanılan yalanların en başında gıda maddeleri vardır.
Örneğin tabakta bırakılan yemeğin arkanızdan koştura koştura gelmesi.
Hala ayaklı pilav imajı hafızamdan silinmemiştir.
Diğer bir örnek ise yemeğin sonuna kadar yenmesi için ve yemeğin israf edilmemesi için "Tabakta yemeğin kalırsa çocuğun çirkin olur" denmesi. Daha çok uzun yıllar olmasına rağmen neden korkuyorduk. Ona anlam veremiyordum.
Zorla çiğnemeden yutardım lokmaları.
Hele sünnet çocuklarının yaşadığı travma yetmezmiş gibi bir de sünnet olan çocukların pipisinden pilav yapıldığına inandırmışlardı bizi. Sünnet olmaktan korkardım deli gibi. Sırf bu pilavı zorla yedireceklerinden bahsetmeleri sebebiyle.
"Tırnaklarını yersen midende tırnak ağacı büyür ve sonra o ağacın dalları ağzından yukarı doğru uzar." Gerçi hayırlı bir yalan ama yine de niye çocuğu korkutursun ki?
Mesela bir arkadaşımın travması ise şöyleydi:
Ailesi "Seni biz çingene çadırından çaldık" demişler.
O da o zamanki aklıyla düşünememiş garibim tabii, beni kim ne yapsın diye.
Sonra yolda gördüğü her çingene kadına "Acaba bu benim annem mi?" diye şüpheyle bakmış yıllarca..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bizim yiyeceklerin bozulmaması için kullandığımız buzdolabını eskimolar yiyeceklerinin donmaması için kullanmaktadır.
TESPİTLİ YORUM
Dünyanın en büyük yalanı:
"Onların da sana selamı var."
NE KADAR OLDU?
Konuşma ve işitme engelli Sivasspor taraftarı İlhan Biçer, küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 1 maç men cezası alalı 1 HAFTA OLDU
AlkışlıYorum
Bende bir anne var, ortamın enerjisini iki dakikada üzerine çekemezse, iade garantilidir.
Geçen hafta sonu annem, yeni taşındığım eve beni ziyarete geldi. Yaklaşık bir aydır camdan cama bakıştığım kız ile bu akşamüstü itibariyle apartmanın önünde çekirdek çitliyordu.
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