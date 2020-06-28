İkili ilişkilerde puan kazandıran şeyler
KAPILARDAN GEÇERKEN YOL VERMEK: Çok standart, genel bir görüştür esasında bu... Emin olun yanınızdaki her kim olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun ve aranızdaki ilişki tipi ne olursa olsun ( sevgili, arkadaş, aile..) bu davranış her zaman yanınızdaki dişi üzerinde etki yaratır ve size puan kazandırır.
ARABA KAPISI AÇMAK: Bu biraz farklı.
Bu her kadına yapılmaması gereken bir davranıştır.
Bu sadece sizin için özel olan bir kadına yapılmalı; sevgiliniz veya anneniz gibi.
DİK merdivenlerden inerken veya yüksek bir yerden inmesi gerektiğinde elinden tutmak
RESTAURANTTA masaya otururken veya kalkarken sandalyesini tutmak.
MONTUNU TUTMAK: Bu da her zaman ihtiyaç olmayan bir durum olsa da ara ara kadınınızın montunu/ mantosunu/ceketini tutmanız ve giydikten sonra hafifçe sarılıp öpmeniz çok çok çok şık!!!
YEMEĞE aynı anda başlamak.
ÇİÇEK ALMAK: Belki de en önemlilerinden biri... En azından benim için çok ama çok önemlidir. Her kadın sevmez çiçek bu da bir gerçek ama kadınların % 80'i için çiçek önemlidir...
EŞYA TAŞIRKEN YARDIM ETMEK: Kadınları bilirsiniz pek minimalist olmayı beceremeyiz biz.. O yüzden hep çantaları ağırdır...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen Luwak kahvesi Misk kedisinin dışkısından yapılıyor.
Luwak kahvesinin lezzeti ve kalitesi, Misk kedisinin yaşam ve beslenme koşullarına göre değişir.
TESPİTLİ YORUM
Zengin olup boğaza sıfır bir yalıda otursam, boğaza karşı viski içmek yerine, gelip geçen gemilere taş falan atarım.
İçimdeki fakir ölmez.
NE KADAR OLDU?
Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık ve yağma suçlarından hükümlü K.T. mutemet odasına girerek, kasada bulunan 10 bin 782 lira ile 250 doları çalıp firar edeli 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"Uzun zamandır birlikte vakit geçirmiyoruz, haftasonu buluşup bir şeyler yapalım" dedi babam.
Buluştuk, önce dişinin dolgusunu yaptırdı, sonra kışlık botunu aldı, berberde traşını oldu ve evinin market alışverişini yaptı. Tüm ödemeleri ise bana yaptırdı. Baba oğul birlikte vakit geçirmiş olduk.
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