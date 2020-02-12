Kadınların güzel göründüğünü sandığı şeyler
Çocuk gibi konuşmak.
Kakül.
Leopar desenli kıyafet
Yüksek bel pantolon.
İpek kirpik.
Arı sokmuş gibi dudak dolgusu.
Düğün makyajı ve düğün saçı.
Uzun çorap, dize kadar çektikleri.
Dolgu topuk ayakkabılar.
Kısa boylu olan kadınların dizlerine kadar uzanan deri çizme giymeleri.
Suratı kara sinek suratına çeviren kocaman güneş gözlüğü.
9827711615 km öteden parlayan, parlak deri pantolon.
Kat kat sürülmüş beyaz fondöten eşliğinde yüze uygulanmış kat kat toz ürün ve ayrıca üst dudağa taşırarak ruj sürmek...
Erkek saati gibi büyük saat tipleri.
Renkli, göbeği açık eşofman takımları.
Doğal olmayan renklere boyanan saçlar.
Tabanı offroad araç lastiği gibi olan bot ve spor ayakkabı tercihleri.
Doğal olamayacak kadar düzgün (!) burun estetiği.
Audi halkası büyüklüğünde küpe.
Platform ayakkabı.
Kürk kabanlar.
Şişme montlar.
İleri yaşlar için botoks.
Şunu yaptırmayın artık. Kim size bunu yaptırınca gençleşiyorsunuz dedi bilmiyorum ama tipinizin kaymasından başka bir şeye yaramadığının garantisini verebilirim.
Eğer yürümeyi beceremiyorsanız topuklu ayakkabı.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Denizciler kara kedilerin şans getirdiğini düşünür ve güvenli bir yolculuk umuduyla onları gemilerde beslerdi.
TESPİTLİ YORUM
Sevgilinizin nerede, ne zaman, kiminle ve nasıl olduğunu her an bilmek ve görmek ister misiniz.?
Ayrılın...
NE KADAR OLDU?
Akhisarspor taraftarı 6 maçtır gol atamayan takımlarına oklarla kaleyi gösterdikten 3 dakika sonra Akhisarspor gol atalı 2 GÜN OLDU
AlkışlıYorum
OĞLUMA; "Babana sor bakalım, on dört Şubat'ta ne varmış" dedim.
Babası "Ne var, veliler toplantısı mı?" dedi. Evet, velini çağırıp seni biraz yontup vermesini rica edeceğim kocacığım. Hala odunsun çünkü!
DUVAR
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