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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Ocak 2020, Salı

Absürt durumlar

"Yürürken alışveriş poşeti bacağınıza çarpar ve dönmeye başlar. Daha sonra tersi yöne dönmeye başlayarak açılır ve sonra bacağınıza tekrar çarparak dönmeye başlar..."
"Arkadaşlarınla yan yana yürürken kaldırıma hepinizin sığmadığı o an ve senin arkada yürümek zorunda kalan kişi olman..."
"Tam hapşıracak gibi olup hapşıramamak..."
"Yalın ayak yere bastıktan sonra ayağının terli olduğunu ve yerdeki bütün pislikleri topladığını hissettiğin o an..."
"Konuşmak istemediğiniz sinir bozucu bir iş arkadaşınız gelip sizinle konuşmaya başlar.
Konuşmak istemediğinize dair ipuçları verseniz de sizi anlamaz..."
"Elindeki köpük yemek kabıyla ses çıkararak ortalıkta dolanan insanlar..."
"Gece yataktayken ayaklarınızın sürekli üşümesi ve terlemesi? Böyle bir şey nasıl olabilir ki?"
"Küpeyi kulak deliğinizden geçirmeye çalışırsınız ama geçiremezsiniz ve kulak memenizin etrafında kazı çalışmalarına başlarsınız!"
"Tam bir işi yapmak üzereyken birinin gelip yapmanı söylemesi ve sanki sırf o söyledi diye yapıyormuş gibi gözükmen ve artık yapmak istememen..."
"Evden çıktıktan sonra evde bir şey unuttuğunun farkına varman ama geri dönmek için de çok geç olması..."
"Tam uykuya dalmak üzereyken vücudunun sanki düşüyormuş gibi fake atması ve uyanman..."
"Sabah uyandığından tam gerinirken bir şeyin ya da birinin seni aniden engellemesi..."
"İçine giydiğin tişörtün içinde kıvrılması ama o an bir şey yapamıyor olman..."
"Buzlu bir içeceği pipetsiz içerken buzun dişine ya da dudaklarına çarpması..."
"Bir şey yüzünden aşırı üzgünsünüzdür ve gözleriniz çıkana kadar ağlarken bir destek beklersiniz, biri sizi dokunduğuna ise aşırı sinirlenirsiniz..." Kaynak: https://www.reddit. com/r/AskReddit/comme...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Çovdan" şeklinde okunan ve Jordan'ı taklit eden Qiaodan isimli Çinli bir şirket, yasa dışı yollarla "Jumpman" logosunu değiştirip kullanarak basketbol ayakkabısı satmaya başlamıştır.
Şirket o kadar büyümüştür ki şu an gerçek NBA maçlarına reklam vermektedir.

NE KADAR OLDU?
Kayseri'de yaşayan Starbucks Adem, yer bulamayanlara 1 TL karşılığı yer satınca zabıtalar örnek girişimcilik hamlesine müdahale edeli 2 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Eski sevgilisini anlatırken sevgi ve şefkatle bahsediyor, niye ayrıldıklarını soruyorum, "Hastaydı" diyor.
Bütün üzüntüm ve şaşkınlığımla "Ne hastası?" diyorum.
Gözleri uzaklara dalıyor, ağır ağır kahvesinden bir yudum alıyor, yutkunuyor ve cevap veriyor, "Kadın hastasıydı!"



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