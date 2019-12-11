Dünyanın en samimiyetsiz cümlesi
"Bunun garantisi benim abla, istediğin zaman gel..." Ne kadar bozulma ihtimali olan ürün varsa bu pazarlamacı ağzından çıkar. Gider gösterirsiniz "Kullanıcı hatası yalnız bu" der. Puhhh rezil!
"Aaa biraz daha otursaydınız yaaa..." "Hadi kalkıp yürüyün gidin hemen" demenin kibarcası oluyor, bilmeyen yoktur.
İnanıp da oturmayın sakın, karpuz diye sizi keserler.
"Canım benim, o senin güzelliğin..." "Ay ne kadar da mütevazı" dediğiniz insan, bildiğiniz on numara yalancı.
Siz güzel olabilirsiniz de ona göre o iş öyle değil.
"Benim için fark etmez, ben senin için söylüyorum..." Kendisi sanki bağrına taş basacak. Bu fedakar görünen insan için "fark etmez" lafı tam bir yalan. Kendi istediğini dedirtene kadar aynı şeyi söyleyecektir emin olun.
"Ben sana layık biri değilim..." Kime layıksın? Öbürüne mi? Senin Allah belanı versin be kardeşim!
"Kayınvalidem ile anne kız gibiyizdir." Hadi hadi rahat ol. Onun adı kayınvalide değil, kaynana.
Hiç kibarlık yapma şimdi, biz bütün detayları biliyoruz.
"Bi ihtiyacın falan var mı? Valla bak?" Var. Küveti 200'lük banknotlarla doldur!
"Hayatım senin adına çok sevindim..." Sevinmedi, odasına kendini kapattı ağlıyor.
"Ben bunu onun yüzüne de söylerim...
Gelsin, söylerim..." "Benim hakkımda dedikoducu demeyin" demenin dirençli hali. Keşke söylesen de şöyle bi saç saça, baş başa girseniz. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yere tükürmenin de yasak olduğu Singapur'da, sakızı kimlikle ve sadece eczanelerden alabilirsiniz.
TESPİTLİ YORUM
Küçükken fakiriz diye Lc Waikiki'den giyinemiyordum.
Büyüdüm fakiriz diye Lc Waikiki'den giyiniyorum.
Anlayamadım bu işte bir acayiplik var.
NE KADAR OLDU?
'Kocanı nasıl öldürmelisin' adlı bir öyküsü bulunan ABD'li roman yazarı Nancy Crampton Bropy, eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanalı 1 YIL OLDU
FACEBAK DUVARI
Hayatta 5 şeyi sevmem;
1- Pazartesi 2- Monday 3- Salı'dan önceki gün 4- Pazar'dan sonraki gün 5- Haftanın ilk günü
AlkışlıYorum
Kalktı, temiz hava almak için pencereyi açtı ve "Offf Hido, içim şişti valla, şişirdin beni" dedi. Bir psikolog, hastasına bunu der mi ya?
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