Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı
Bakalım sizde eski sevgiliyseniz ne eşyası olarak düşünülüyormuşsunuz?
Tuvalet kağıdı, listemizde en çok oy alan eşya oldu.
Tuvalet demişken fırçasını atsın canlar. Tabii ki tuvalet fırçası. O pislikleri nasıl temizleyecekler?
Genellikle eski sevgililer nedense tuvalette bulunan eşyalarla anılıyor. Bunların başında ise sifon yer alıyor.
Genellikle kız arkadaşlarımın yanıtı ise "odun" oldu. Biliyorum yakmak istiyorsunuz ama eşya değil dediğimde pratik zekalı bir arkadaş odun sepeti olarak alkışımı aldı.
Artık eski sevgilisinin önemi olmadığını düşünen arkadaşların yanıtı da güzeldi: "Dış kapının mandalı."
Toz bezi ve paspas en çok oy alanlardan biriydi.
Bence de mantıklı.
Şemsiye benim en çok güldüğüm en yaratıcı eşyalardan biriydi. Tabii bu şemsiye mantıksız yerlerde açılan şemsiyeydi.
Tabii ki "eski defter" diyen arkadaşımı ayakta alkışladım.
Ne demişler, "Eski defterleri açmayın".
Erkek bir arkadaşın yanıtı ise amuda kalkarak alkışlamama sebep oldu.
Ne mi? "DİNGİL"
Yer minderi, ömür törpüsü, unutamayan biri için yastık, kül tablası...
Diyerek uzar gider....
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünya toplam nüfusunun 7.5 milyar olduğunu varsayalım.
Açıkçası, bu sayı kulağa kocaman geliyor.
Bununla birlikte National Geographic'e göre, bu insanların her birinin omuz omuza durması durumunda, Los Angeles'ın 500 mil karesine sığabileceklermiş.
TESPİTLİ YORUM
Eyy Türk kızı istediğin kadar cool ol.
Metal pop, rap dinle...
Kına gecende "Yüksek yüksek tepeler" çalacak.
NE KADAR OLDU?
1991 yılında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde spiker Levent Özçelik, maç oynanırken sakatlanan Ümit Birol'a canı burnundayken, "Ümit, nedir problem" diye sorup bir de cevap alalı 18 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Ev ödevinin isim bölümünün altındaki okul numarasının kısa yazılışı olan no bölümünün karşısına "Yes" yazan minik meleğim; hep böyle masum kal ne olur....
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