- Tamam girelim anasını satiim, banyo da benim elleşmeyin.
- Ama bugün olmaz. Zaten yorgun gelmiştim, hiç halim yok.
- Yarın da benim işim var, geç gelicem.
- Eee sonra bi ara yaparız...
- İyi madem.
- Ketçap varsa getirsene içerden, şu makarnaya koyalım.
- Ulan su yok evinde ketçap mı olacak?
***- Olum, o mimarlıktaki kız beni kesti kantinde yine lan!
- Tabii tabii...
- Gerçek, king yapınca bir bağırdım, öyle bir bakışı vardı ki?
- O senin salaklığına bakmıştır.
- Göreceksin iki güne kalmaz buraya getirir bulaşık yıkattırırım...
***- Abi yiyecek bir şey var mı?
- Yok oğlum olsa ben yerim değil mi?
- (Buzdolabını açar) Bu ne lan sucuk var burda, bizden saklıyo.
- Hadi be vallahi varmış, dur bi saniye (Sucuk sanılan şey ele alınır) - Allah bu sucuk değil, kararmış metamorfoz geçirmiş bir muz...
***- Abi bugün süper bi şey yiyelim olur mu?
- Tabii ne mesela?
- Abi makarna mı yesek?
- Sus olum zaten her gün yiyoz makarna, daha süper bişi yiyelim. (Akabinde o gün makarna yiyilerek doyulmuştur.)
***
- Abi tüp bitti napcaz yemek olayını?
- Olum okulda yeriz, kasma kendini...
- Para mı var, okulda yiyelim?
- Tamam buldum, yatır abi elektrik sobasını yere...
- Eee?
- Tavayı üstüne koyup yumurta yapcaz.
- Olum süper aklın var ama 2 yıllık okulda 5. yılında ya HELAL diyorum başka bir şey demiyorum, susuyorum..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Sevgili kadınlar dikkat" diyecektim ama "Sevgili erkekler dikkat" demek daha doğru!
Bu yüzük evlilik yıldönümlerini unutanlar için tasarlandı.
Ayarladığınız tarih gelince her saatte bir 10 saniyeliğine 50 derece ısınarak o günün özel olduğunu hatırlatıyor.
TESPİTLİ YORUM
Kadınların alışveriş mantığı:
Ceket almaya diye çıktım çok güzel bi elbise gördüm o yüzden bu ayakkabıları aldım.
ALKIŞLIYORUM
Suyun az aktığını görünce kesilebilir düşüncesiyle banyodaki kovaları dolduran fakat sıcak su doldurduğunu fark edip boşa gitmesin diye duş almaya kalkışan güzel insan da benim annem olur.
Zira kendisi hem son suyumuzu tüketmiş hem de köpükleriyle banyoda mahsur kalmayı başarmıştır.
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