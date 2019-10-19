Üniversitelilerin ev diyalogları

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- Abi tüp bitti napcaz yemek olayını?

- Olum okulda yeriz, kasma kendini...

- Para mı var, okulda yiyelim?

- Tamam buldum, yatır abi elektrik sobasını yere...

- Eee?

- Tavayı üstüne koyup yumurta yapcaz.

- Olum süper aklın var ama 2 yıllık okulda 5. yılında ya HELAL diyorum başka bir şey demiyorum, susuyorum..



LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Sevgili kadınlar dikkat" diyecektim ama "Sevgili erkekler dikkat" demek daha doğru!

Bu yüzük evlilik yıldönümlerini unutanlar için tasarlandı.

Ayarladığınız tarih gelince her saatte bir 10 saniyeliğine 50 derece ısınarak o günün özel olduğunu hatırlatıyor.

TESPİTLİ YORUM

Kadınların alışveriş mantığı:

Ceket almaya diye çıktım çok güzel bi elbise gördüm o yüzden bu ayakkabıları aldım.

ALKIŞLIYORUM

Suyun az aktığını görünce kesilebilir düşüncesiyle banyodaki kovaları dolduran fakat sıcak su doldurduğunu fark edip boşa gitmesin diye duş almaya kalkışan güzel insan da benim annem olur.

Zira kendisi hem son suyumuzu tüketmiş hem de köpükleriyle banyoda mahsur kalmayı başarmıştır.



