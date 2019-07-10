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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 10 Temmuz 2019, Çarşamba

Yasaklansın bunlar

"Zaten geliş fiyatı bu, hiç kârım yok abla/abi" diyen esnaf.
Yeni aldığınız bir malı gösterdiğinizde hayırlı olsun demek yerine, "Abi yemişler seni" diye söze başlayıp aynı malı yarı fiyatına bulabileceğini iddia eden cevval arkadaşlar.
Yazı yazarken ç yerine ch, ş yerine sh, k yerine q, v yerine w kullanmak.
Her misafirliğe gelişlerinde aile evladına "Aman da aman ne kadar da büyümüşsün, tıpkı annesi/ babası" diyen teyzeler.
Deterjan reklamlarında ordan burdan fırlayan adamlar...
Sabahları kadın programlarında hangimiz daha güzel oynuyor görelim bakalım edasıyla kendilerini sahneye atan kızlar!!!
Çocuklukta arkadaş grubunda dominant karakterde olan insanların mahalle maçlarında kesinkes forvet oynaması.
Tişörtü pantolonun içine sokmak, sandaletin içine çorap giymek, anahtarı pantolonun kemer kısmına asmak.
Diyet yapıldığı akşam, anneler yemek yapmamalı.
Kilolu olduğu halde tayt giyen kızlar.
Yavaş yürümek, geyikli herhangi bir şey giymek, sürekli telefonla uğraşmak...
Sabah çok erken kalkıp işe gelmek.
Kızların peki ve tamam kelimelerini kullanarak attıkları tripler...
Esmer tenli kızların saçlarını sarıya boyatma takıntısı.
Otobüste sakız çiğnemek.
Ağız şapırdatmak, intiharın eşiğine sürükler insanı.
Çikolata reklamlarında seksi ve şehvetle ürünü yemeleri, evet evet kesinlikle....

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Burnu sümkürerek temizlemeye çalışmak aslında mukusun sinüslerinize daha çok yapışmasına sebep olarak enfeksiyonlara açık hale getirir.
Aslında burnu hafifçe ıslattıktan sonra her bir burun deliğini tek tek temizlemek önerilir.

TESPİTLİ YORUM
Çıktım yoldayım: EVDE
Tamam geç kalmam: GİYİNİYOR
Şimdi geldim şimdi: EVDEN ÇIKTI
Yoldaym ya: DURAKTA
İndim otobüsten: BİNDİ

NE KADAR OLDU?
İstanbul Kadıköy'de Kadir gecesi yaşanan bir hırsızlık olayında, hırsızlar dolapta buldukları Kuran-ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam edeli 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Annem misafirlikte "O çay sevmez" dediği için harbiden 20 yaşıma kadar çay sevmediğimi sanıyordum.
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