Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Haziran 2019, Perşembe

Karşınızdaki sizden hoşlanıyor mu?

Göz hapsinde misiniz?: Düğün, gezi ya da herhangi bir etkinlikte birinin size olan duygularını daha rahat anlayabilirsiniz.
Bu tip ortamlarda duyguları olan insan, içgüdüsel olarak kaybetme korkusu yaşar ve her an kafanızı çevirdiğinizde bir çift gözün sizi resmen göz hapsine aldığını fark edersiniz.
"Gözler kalbin aynasıdır" demişler, o nedenle gözlere dikkat kesiliyoruz...
Sosyal platformlarda ışık hızıyla belirenler:
Günümüzde birçok ilişki artık internet ortamında filizleniyor. Bir yorum ya da paylaşım yaptığınız anda beğenenler arasında ilk 3'te yerini alacaktır. Kalp ya da utanan gülümseme emojisi ile "Ben buradayım" diyen bu arkadaşlar, duygularını dile getirmekte zorlanırlar.
Süper kahraman rolünü üstlenip, sizi korumaya ant içenler: Bu arkadaşlar, hoşlandığı kişiyi tüm dünyaya karşı koruma görevini üstlenmiştir. Seven insan değer verir. Her türlü olumsuzluğa karşı göğsünü siper eder düşüncesi, sözlü ve yazılı bir kural gibidir bu arkadaşlar için. Koruma iç güdüleri fazlaca gelişmiştir.
Bazen abartılı tepkiler verseler de amaç tamamen korumaya yöneliktir...
Kadınlarda maddi, manevi koruma baskınken erkeklerde sevdiği kadını sözlü ve fiziksel saldırılara karşı koruma baskındır.
Gelecekle ilgili planlamalarda size mutlaka yer verenler:
Hem kadınlarda hem erkeklerde duygusal hislerin ağır bastığı kişilerle ileriye yönelik hayaller kurma eğilimi vardır. 3 yıl sonra şöyle yaparız ya da 5 yıl sonra şunu yapalım gibi sözler oldukça sık kullanılır, daha önce hayal kurulmuş ve planlamalar çoktan yapılmıştır... kizlarsoruyor.com/ moonandsea m

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Endonezya Devlet Başkanı Megawati Sukarnaputri destekçilerine "Partiye verilecek oyları artırmak için daha çok sevgili edinin" çağrısında bulunmuş. Seçim kampanyası nedeniyle Semarang kentinde bulunan Sukarnaputri "Bir kız arkadaşınız varsa daha fazlasını bulun.
Gelecek seçimler için hepsini partimize üye yapalım" demişti.

TESPİTLİ YORUM
Kızın fotoğrafını 2.601 kişi beğenmiş, bizim burada o kadar oy alınca muhtar oluyorsun lannn.

NE KADAR OLDU?
Reha Muhtar, 64 yerinden bıçaklanan program konuğu konuştuğu sırada "Zaten 64 yerinden bıçaklanmışsın, sus bir dakika" diyeli 22 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Havalimanından Göztepe'ye giderken taksici gence; "Sigara içebilir miyiz kardeş?" diye sordum. "İçeriz abi niye içmeyelim.
Ver bakayım bir tane!" dedi. Yurdum insanı bir başka canım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Karşınızdaki sizden hoşlanıyor mu?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ