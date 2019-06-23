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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 23 Haziran 2019, Pazar

Hızlı konuşanlar

Dinleyeni "Ne dedi acaba?" diye düşündürmekten öldüren insandır, hele de telefonda konuşmaya çalışıyorsan ayvayı yedin.
Ağzından çıkanlardan yalnızca "azdptz" diye bir ses duyuyorum, hayır ayıp olmasın diye soramıyorum da.
İki kategoride incelenebilir.
1- Hızlı konuşup hızında dediği hiçbir şey anlaşılamayan insan.
2- Hızlı konuşurken dili dolanan, ağzı köpüren insan.
Al birini vur ötekine. İkisi de strese sokar insanı. İster istemez ağzını takip etmeye başlarsınız.
Köpürüyor filan arkadaş.
Zor, çok zor...
Yavaş konuşan insanların aksine konuştukları zaman 'Ha?', 'Ne?, 'Kim?' 'Biraz yavaş' gibi sözler sarf etmenize neden olan, hızlı konuşurken kelimeleri yuttukları için çevredekilerin hep "Ah bir konuşşa neler diyecek" şeklinde takılmalarına maruz kalan insanlar topluluğu...
Genelde kafalarından hızla geçen binbir türlü şeyin aynı hızla ağızlarından dökülmesini isteyen ve "Ay sen ne kadar hızlı konuşuyorsun" lafına sinir olan insanlardır. Kelimeleri yutmadıkları sürece sorun yoktur.
Bu insanların konuşmasının bitmesini gayet sakin bekleyin.
Sonra anlamadım deyin, sonra onlara zaman verin, tekrar anlamadım deyin, sonra tekrar zaman verin, vs. vs. Ya konuşma yavaşlayacak, ya özete inecek, ya da kişi çekip gidecektir.
Hangisini beğenirseniz seçin, ona göre aksiyon alın.
İşiniz zor.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Pasifik'te küçük bir ada ülke olan Tuvalı, her yıl hiçbir şey yapmadan 4 milyon dolar kazanıyor.
Bunun sebebi, kısaltmasının TV olması ve TV uzantılı alan adlarının satışından elde edilen gelirlerden pay almaları...

TESPİTLİ YORUM
"Alo", Graham Bell'in sevgilisinin adıymış. İyi ki ben icat etmemişim. Hiçbir şey demeden mal mal beklerdiniz telefonu açınca.

NE KADAR OLDU?
Otomobil aküsü çalan hırsız, hakimin beraat kararını yanlış anlayıp hakime küfredince tutuklanıp cezaevine gönderileli 8 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Mahallemizde oyun oynarken "Sen neden Polat oluyorsun da ben Memati oluyorum" diye kavga eden çocuklarını ayırmak yerine, "Senin oğlun neden Polat oluyor da benim oğlumu Memati yapıyor" diye birbirleriyle kavga eden anneler var. La havle!
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