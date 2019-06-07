En çok söylenen yalanlar
Önemli olan ruh güzelliği canım.
Senden başka kimseyi sevmedim.
Aaaa, hoşgeldin. Ben de şimdi sana geliyordum.
Abi iş yarın tamam.
Öğle tatili yapmıyoruz.
Şimdi ben de seni arayacaktım.
Orijinal yedek parcası.
Telefon şehirler arasına kapalı abi be.
Burada torpil geçmez kardeşim.
Girilmez levhasını görmedim memur bey.
Yemeğe kalsaydınız.
Çok üzüldüm.
Her bedene uyar abla.
Davetliydik ama gitmedik.
Kızımızı ne doktorlar ne mühendisler istedi...
Herkese eşit zam yapıldı.
Hatırası var.
Sen her şeyin en iyisine layıksın.
Biz sadece arkadaşız.
O benim ağabeyim gibiydi.
Ben zaten böyle olacağını biliyordum.
Emrin olur.
Arkasından değil, burada olsun yüzüne de söylerim.
Bilsem söylemez miyim?
Ayıp ettin valla kimseye söylemem.
Kolay gelsin herkese.
Aradım valla yoktun...
Kusura bakma güzelim, bizde de hiç bozuk kalmadı.
Yolda lastik patladı.
Çok kolay bir ders.
Ben hep 100 alırdım.
Baba, bu dönem kitaplar çok tuttu.
Yedi göbekten istanbulluyuz.
Üç saatte Ankara'ya indik.
Çok yakın ahbabım olur.
Elimizde büyüdü.
Orada durumunu toparlamış. Paraya para demiyormuş.
Paranın ne önemi var muhim olan insanlık.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ünlü Arap şairi Şeyh Muhammed Abdul İbrahim, Kahire Üniversitesi profesörüydü.
105 sene bekar yaşamıştır.
105 yaşında evlendikten sonra o yaştan sonra 5 çocuk yapmıştır.
Hatta mürüvvetlerini bile görmüş ve 150 yaşında ölmüştür.
TESPİTLİ YORUM
Misafirler kalkınca onları kapıya kadar geçiren anne babanın arkasından gider gibi yapıp 1 metre sonra odaya geri dönmek.
NE KADAR OLDU?
Tümer Metin "Tümer Metin'in ne kadar olduğunu, neyi ne kadar verebileceğini, neyi ne kadar istediğini ve istediği zaman neyi nerede, neyi ne kadar yapabileceğini bir tek ben biliyorum..." sözleriyle 'neyi' anlattığını merak ettireli 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da 59 yaşındaki annemi, evet doğru duydunuz; annemi telefonla aramak suretiyle askere çağıran askerlik şubesi yetkililerine istiyorum.
Eee kadın ne desin; "Vatanın bana ihtiyacı varsa seve seve giderim" dedi...
MALUM dizide Adnan Bey ile kızı Nihal'in sarılma sahnesine babamın muhteşem yorumu: "Aman dikkat edin de boynuzlarınız birbirinizin gözüne girmesin."
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