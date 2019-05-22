Hayatınızı mükemmel derecede kolaylaştıracak 21 psikolojik taktik-1
"Daha uzun cevap almak istiyorsanız 'Neden/Nasıl/Ne zaman/Ne/Kim' sorularını sorarak başlayın."
Birinden bir şeyi direkt istemek yerine o insana yardıma ihtiyacınız olduğunu söylerseniz, istediğiniz şeyi yaptırmanın ihtimalini arttırmış olursunuz.
Eğer bir partideyseniz ve elinizde içki varsa, onu yukarıda ve göğsünüze yakın tutmayın. Bunun yerine daha aşağıda tutun.
"Vücut dili uzmanları, bu hareketin sizi özgüvenli göstererek partideki insanların sizinle daha çok iletişim kurmasını sağlayacağını söylemektedir."
İnsanlar genellikle yanlış söylediğiniz bilgileri düzeltmeye meyillilerdir.
"Eğer birinin bir şeyi itiraf etmesini sağlamak istiyorsanız, bu taktiği kullanabilirsiniz."
Aşırı kibar davranarak karşınızdaki insanı sinirlendirebilirsiniz.
"Bu gerçekten sandığınızdan daha çok işe yarıyor. 16 yaşımdan beri birçok işte çalıştım. Gıcık bir patronun çok sinirlenip hiçbir şey yapamayacağı tek şey: Çalışanı olarak benim, ona fazlasıyla iyi davranıp, onun negatif tavırlarının karşısında güler yüzlü olmam oldu."
Hata yaptığınızda özür dilemek yerine karşınızdaki kişiye size katlandığı için müteşekkir olun.
"Bir müşteriye çok nadir 'Özür dilerim' derim. Özür dilemek yerine 'Yaptığım hata karşısında sabırlı kaldığınız için teşekkür ederim' gibi cümleler kurarım. Hatanıza odaklanmak yerine karşı tarafın gösterdiği tutuma odaklanın."
İnsanların fikirlerinize katkı sağlamasına izin verin. Böylece fikirlerinizi daha kolay kabul edeceklerdir.
"Araştırmalar, insanların bir proje karşısında kattıkları küçük bir emek sayesinde onu tamamen benimsediklerini göstermiştir."
Eğer elindeki oyuncağı sıkıca tutmuş bir çocuğa "Aa, oyuncağın ne kadar havalıymış. Görebilir miyim?" derseniz, oyuncağı hemen bırakacaktır.
Bir konuşma içinde karşınızdaki kişinin gözünü korkutmak istiyorsanız alnına bakarak konuşun.
"Eğer ona ilginiz olduğunu belirtmek istiyorsanız, dudaklarına bakabilirsiniz."
Eğer karşınızdaki insana güven vermeye çalışıyorsanız, "Her şey güzel olacak" demeyin.
"Bu insan zaten gelecekte her şeyin düzeleceğinin farkındadır ve o an bir sonuç beklemektedir. O yüzden bunu yapmak yerine onu desteklemek ve yanında olmak daha iyi bir sonuç verir." thechive.files. wordpress.com DEVAMI YARIN
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyada Coca Cola'nın gizli formülünü bilen 2 kişi vardır.
Herhangi bir kaza durumunda formülün yok olmasını engellemek için bu kişilerin aynı uçağa binmesine asla izin verilmiyor.
TESPİTLİ YORUM
@MEminKucukkaya Sivas dili ve Türkçesi işaret sıfatları; k Şo: Uzak nesneleri işaret etmek için kullanılır. k Şu: Yakın nesneleri işaret etmek için kullanılır. k O: Sadece birinin dedikodusu yapılırken kullanılır. k Bu: Hakaret işaret sıfatı.
NE KADAR OLDU?
Zongalduk'ta 8 yıl önce askerliğini yapan A.D. 50 bin TL karşılığında çocukluk arkadaşının yerine de askere gideli 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Arabayla yolda giderken düğün konvoyuna kaptırıp da döneceği kavşağın farkına varmadan düğün evine kadar giden ve gitmişken karnını doyuran sonra da "Bana müsaade; yolum uzun" deyip yola devam eden şahsiyet benimdir. Bir dahakine söz halaya da katılacağım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yazın geldiğini anlama rehberi 21 Mayıs 2019, Salı Televizyon kanallarının ana haber saatinde "Yaz geliyor! Fazla kilolarınızdan kurtulmanızın vakti geldi", "Daracık...
- Erkeğe kilo almışsın dersen! 20 Mayıs 2019, Pazartesi Hiçbir sorun teşkil etmeyecek eylemdir. Bir kadına "Kilo almışsın" demek eyleminin aksine, erkeğe "Kilo almışsın"...
- Nasıl şaşırıyorsun? 19 Mayıs 2019, Pazar Yuh be: Eller iki tarafa aynı hizada açılır ve geriden ileriye doğru ittirilerek ağız yuvarlakımsı söylenir. Oha...
- Yalnızca anne olanların anlayabileceği davranış şekilleri 18 Mayıs 2019, Cumartesi Çocuğunuzla bir olursunuz. Ondan üçüncü çoğul sahış kullanarak bahsetmeye başlarsınız. "Yemek yedik, hasta olduk,...
- Kadın ve erkek beyni 17 Mayıs 2019, Cuma Bu dünyada yaratılmış en farklı cinslerdir. Özellikle düşünce bakımından. İşte bir örnek: KADIN VERSİYONU: Kadın:...