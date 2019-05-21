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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 21 Mayıs 2019, Salı

Yazın geldiğini anlama rehberi

Televizyon kanallarının ana haber saatinde "Yaz geliyor! Fazla kilolarınızdan kurtulmanızın vakti geldi", "Daracık mayolar, daracık bikiniler sizleri bekliyor!" nidalarını atmaya başladıkları an, bilin ki yaz gelmiştir artık. Bazı abilerin dünyaya daha çok sera gazı salınımı yapmamak için koltuk altı spreyi-deodorantı kullanmamalarından doğan o muhteşem ter kokuları yazın ne denli geldiğini anlatıyor. Bilhassa otobüs, metrobüs ve minibüslerde.
Herkesin izin tarihleri ayarlama peşine düşer, etrafınızdaki tüm kadınlar yediklerine dikkat etmeye başlarsa eğer yaz gelmiştir.
Ayağımızın altına yapışan karpuz çekirdeğinden de rahatlıkla anlayabiliriz.
Geceleyin sinek vızırtısı ile uyanmak, 'Doktorlar' ve 'Aşkı Memnu' dizilerinin tekrarının yayına girmesi. Enseye damlayan klima suyu. Kendimizi "Bir an önce nereye atsam da azıcık nefes alabilsek" dediğimiz, ayakkabıya bile tahammül edilemediği zaman yaz gelmiş demektir.
Kazak-mont türü giysilerle sokağa çıkıp yarım saat yürüyüş yapın. Eğer döndüğünüzde 1 litreden fazla terlemişseniz yaz gelmiştir.
Evde çorapsız gezmek... Artık ayaklar üşümüyorsa yaz gelmiş demektir.
Serdar Ortaç, Demet Akalın ve Hande Yener albüm çıkarmışsa anlarım ki yaz gelmiştir...
Balkona veya pencereye gecenin bir yarısı atletiyle çıkıp sigara için dayılar... Yastığın soğuk tarafını bulamamak. "Kızgın kumlardan serin sulara" kalıbını sıcaktan kavrulurken sık sık cümle içinde ve hasretle kullanmak... Balkonda yatma isteği, Sibel Can gene zayıfladıysa ve mayokinisiyle poz verdiyse bil ki yaz geldi.
Doğalgaz faturaları yüksek oranda azalmışsa mevsimlerden yazdır. Kapı arkasına istiflenen rengarenk montların yokluğunu hissettiğiniz an yaz gelmiş demektir. Karpuz kamyonlarının köşe başlarına park etmeye başlaması.
Yılın ilk terli elinin sıkılması:
(Klozetlerin oturunca eskisi kadar soğuk olmaması.
Haberlerde "Bu yaz son 50 yılın en sıcak yazı yaşanacak" cümlelerini duymaya başlamamız.
Kolların amele yanığına dönüştüğü an yaz gelmiş demektir.
Klimalı bir yere girince uzuun bir oh eşliğinde çekilen derin nefes. Akşam on sularında balkonlardan gelen çatal, kaşık sesleri, rüzgarla gelen karpuz kokusu.
Sürekli ayak fotoğrafı görmeye başladığınız an anlayın ki; yaz gelmiş ve bazı sevimliler (?) güneye inmiştir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Water Summerfold isimli bir adamı 3 kez şimşek çarpmıştır. Ayrıca öldükten sonra mezar taşına da şimşek çarpmıştır.

TESPİTLİ YORUM
Annem,babamın kahveye gitmesini istemediği için babam evden "Tıraş olucam" diye çıkıyor,oyununu oynuyor. Tıraş olmadan eve dönüyor. "Çok sıra vardı, bekledim bekledim sonra vazgeçtim geldim" diyor.Tıraş olucam diye evden çıkıp arkadaşlarla okey oynamaya gitmek= Evlilik

NE KADAR OLDU?
17 yaşındaki bir genç kız Justen Bİber'i bağlama büyüsü vaadiyle 800 TL'sini alan cinci hocadan şikayetçi olalı 6 YIL OLDU

Fıkra
Yaşlı adam ölür. Rahip cenaze töreninde konuşmaya başlar:
- Merhum iyi bir koca, mükemmel bir Hrıstiyan, örnek bir babaydı!..
Dul kadın çocuklarından birine doğru döner ve kulağına şöyle der:
- Git bak bakalım tabutun içindeki baban mı?

AlkışlıYorum
"Beni yalnız bırakmamak için evlenmene müsaade yok" diyorum, "Ben de evlenmeden çocuk yaparım baba" diyor. "Olur mu öyle şey, bizim kültürümüze ters" diyorum; "Sorun yok o zaman ben de çocuk yapar boşanırım baba" diyor. Her halukarda çocuk yapmayı kafaya koymuş bizim 7 yaşındaki prenses.
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Yazın geldiğini anlama rehberi
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