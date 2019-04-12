Kara delik geyikleri
Bu gündemi de mizahına malzeme eden mizahşörler geç kalmadı.
@fenolftaleinli Kara değilmiş.
@ASametSarikaya Sony Ericsson T68i ile mi çekmişler?
@yeezusmontage Kamerayı japonlara vermeseydiniz keşke...
@zelajesus Kara delik vs Sauron'un gözü.
@kaansezyum Deliyim gözü karadeliğim.
@otekidunyali Çikolata dolgulu yeni nesil lokma bu, yemeyin bizi.
@yavruzombie Net değil, bu boydan atar misin bi de.
@ozcnntls Şunun kara olduğuna ikna edin beni ya n'olur.
@MSahikac Rontgen koymuşlar kadraja.
@incememedderki Kamerayı oynatmışsınız bir daha çekin şunu.
@volkanozcn Tam ortasından geçince dileklerimiz oluyomuş :P
@Csz53 Kandil simidini bize yutturamazlar akıllı olsunlar.
@cevizagaci35 İzmir Lokması lan bu, resimi bulanıklaştırmışlar.
@darkVizzyon Beni kara diye yerme.Mevlam yaratmış hor görme...
@burasibenimdir Bayağı netmiş.
@kenanhepsen Kara delik: Çok kötü çıkmışım paylaşma bir yerde.
@gunslingertim Tost makinesi ile mi çekilmiş?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Danimarka'da hapisten kaçma yasalara aykırı değildir.
TESPİTLİ YORUM
İtiraf etmeliyim ki uzaktan kumanda bazen çoook uzakta oluyor ve siz saatlerce aynı kanalı izliyorsunuz.
NE KADAR OLDU?
Trabzon'da bir intihar girişimini izleyen halk "Atla atla atlamayan ib.." tezahüratı atalı 6 YIL OLDU
Fıkra
Temel bir gün fotoğrafını çektirmek istemiş. Fotoğrafçıya demiş ki:
- Ben fotoğraf çektirmek istiyorum.
Lakin vesikalık olmayacak.
Fotoğrafçı:
- Olur efendim.
24x32'ye ne dersiniz?
Temel:
- 768 eder de.
Bunun konumuzla ne alakası var?
AlkışlıYorum
Kızım dün "Baba ben küçükken antiyabotiğe antiyapatik diyordum ama şimdi doğrusunu söylüyorum değil mi?" dedi.
Gülmekten cevap veremedim.
Beni sinirlendirdiği için kardeşimi arayıp bağırmaya başlıyorum.
Kardeşim oldukça sakin "Abla benim bedava günüm. Sen kapat, ben sana çemkireyim" diyor.
Ağız tadıyla bağırtmıyorlar insanı yaa...
Hani tek yaşıyorum hırsızlar takip eder beni, ben yokken eve girerler diye korkup biriktirdiğim paralarımı fırının içine saklayan benim. Dün akşam çok acıkıp o fırında pizza pişiren de benim...
Afiyet olsun bana, ne diyeyim.
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