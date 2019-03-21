Ünlüler tarafından söylenmiş, aklı mantığı harap eden cümleler
Serdar Ortaç
"Picasso çok iyi bir resim sanatçısı. Onunla tanışmak, neler yaptığını konuşmak ve görmek isterim."
Seda Üren
"Tuğba Özay'ı alkışlayan gruba bakıyorum da çoğunluğu kadın ve erkeklerden oluşuyor."
Ece Erken
"Estetik haramsa bütün hastaneleri kapatsınlar."
Petek Dinçöz
"Salak olabilirim. Ama aptal asla."
Asena
"İlham kaynağım şu gördüğünüz boğaz. Bu deniz öküze bile ilham verir."
Serdar Ortaç
"Mozart dinlemiyorum. Ama, Türkiye'ye gelirse konserine mutlaka giderim."
Emrah
"Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük vantilatörüdür."
Mahsun Kırmızıgül
"Evet, bugün perşembe. haftanın son günü. Yani bu günü saymazsak..."
Pınar Altuğ
"Benim koyunum bile Avrupa'nın koyunundan farklı bakıyor."
Nihat Doğan
"Müzikte tek eksiğim, opera..."
Doğuş
"Ben hayal kurmam. hayallerle yaşamam. Zaten eskiden kebapçıydım."
İzzet Yıldızhan
"Her sene bir sene daha geçiyor..."
Tarkan
"Bazı şeylerin tutarlılığı, tuttuğun şeye bağlıdır."
Mustafa Topaloğlu
"Tangoya başlarken kadınlar sağ ön, erkekler sol arka ayaklarıyla başlar."
İpek Tuzcuoğlu
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Buradan dünyada ne kadar yetkili varsa hepsine sesleniyorum; strese sokulan insanların aptallaştığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Köyden gelip şehirli oluyoruz ama farklı görünmek için köy kahvaltılarına 100 TL veriyoruz.
NE KADAR OLDU?
Yer Ali Sami Yen Stadı. Galatasaray şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Mikrofonu Hasan Şaş eline alıyor ve tribünlere sesleniyor; "Arkadaşlar Song dün ameliyat oldu. Sizlere bir şeyler söylemek istiyor. İnşallah anlarsınız" diyeli 13 YIL OLDU
FIKRA
Temel bara gitmiş. Yanındaki kadınla sohbet ederken kadın;
"Ben lezbiyenim" demiş.
Temel lezbiyenin ne olduğunu sorunca kadın, "Ben yalnızca kadınlarla beraber olurum" demiş.
Temel'in hoşuna gitmiş:
- Pen ta sizin cibu lezbiyenum...
AlkışlıYorum
Büroda birlikte çalıştığım arkadaşımın uzun zamandır kız arkadaşı yok. Duvarda asılı püskürtmeli kokuya, bayanmış gibi davranıyor.
Koku arada bir "pıssst" dediğinde, bizimki hemen cevap veriyor: "Kız zilli, şimdi işim var!" Vah vahhh.
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