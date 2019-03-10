Öğrenci evinin öğrettikleri
Makarna 4 günden fazla tencere içinde ve dışarıda kalırsa artık makarnalıktan çıkar ve canlı bir organizma haline gelir.
KİMYA DERSİ: Bulaşıklarda üreyen canlıların, tabak, tencere, tava üzerindeki bağlarının koparılması için mevcut deterjanlar yetmez; özel karışımlar icat edilir.
Bulaşıkları; evde kullanılacak tek bir tabak çatal kalmayıncaya kadar bekletmeyi (ki bu kirlerin fosilleşme evrelerini bizzat gözlemleme imkanı sağlıyor) tavsiye ederim...
Toz kelimesinin gerçekliğini deneylerle anlarız. Demek ki toz bezi gerekliymiş, toz almak lazımmış, ev hanımlarına hak ettikleri değeri vermeliymişiz.
FİZİK DERSİ: Yine bu canlıları köklerinden kopartmak için icat ettiğiniz özel karışımlar da tek başına etkisizdir; yeni bulaşık yıkama yöntemleri geliştirilmelidir.
Böylece bulaşık yıkamayı öğrenirsin.
MATEMATİK DERSİ: Ev masrafları "n" kişi tarafından yapılır ve kimin kime ne kadar borcu olduğu 3 saniye içinde hesaplanabilir bir aşamadan sonra.
Doğalgaz faturası fazla gelmesin diye soğukta uyumak nedir, en ucuza nasıl yemek yapılır öğrenirsin. 3 saatlik uyku ile 2 gün gezilebileceğini, sonrasında 24 ile 48 saat arası uyunabileceğini de...
SAĞLIK DERSİ: Bayat ekmeğin vücuda daha yararlı olduğunu anlarsın.
Memleketteki evin aslında ne kadar temiz olduğunu, bozuk yoğurdun, bayat çayın ecücük küflenmiş makarnanın insan evladına pek zarar vermediğini, 15 kişinin 3 çatalla ne de güzel kahvaltı yapabildiğini de...
HAYAT BİLGİSİ:
Buzdolabını bomboş görünce, akabinde "Ne yesem ki" diye düşünürken 1 ay öncesinden kalma ve hala yaşıyor olduğuna şaşırdığınız pırasayı görürsün ve altın bulmuşcasına sevinirsin...
Ütüyle çay demlemek ve çay suyunda yumurta kaynatmak, fırında ıslak çamaşır kurutmak da cabası...
Yoğurt kaselerinin büyükleri, tuvalete, mutfak tezgahının üstüne konup çöp kovası olarak kullanılır.
EDEBİYAT DERSİ:
Muhtemelen evde en az 4 kişi yaşamaktadır... Ee bunun "misafir öğrenci" boyutu da vardır.
Dolayısıyla ülkenin dört bir yanından insanlardan çeşitli kelimeler, deyimler ve atasözleri vs. öğrenebilirsin. King, batak vb. oyunları kahveye hiç gitmemene rağmen kahvedekilerden daha iyi öğrenirsin.
BEDEN EĞİTİMİ: İç içe geçmiş bir çift çorap top yapılarak salonun ortası boşaltılır ve teke tek birbirinden müthiş maçlar yapılır.
Ayrıca pislikte sınırın olmadığı öğrenilir.
LÜZUMSUZ BiLGiLER
Türkiye'de yapılan araştırmalara göre ülkemizde her 10 kişeden 7'si işe gitmek istemiyor.
TESPiTLi YORUM
Vazgeçmemek genimizde var: Tüp bitince sallarız, pil bitince ısırırız, şampuan bitince su döküp çalkalarız. Bittiğinde vazgeçmemek genimizde var.
Fıkra
ABD'de, tröst noktasına gelmiş bir yazılım şirketinin insan kaynakları departmanında yapılan bir iş görüşmesidir:
- İş için başvuranlara aynı soruyu soruyorum hep:
- Bir tilkiyle iki tavuğun var.
Irmakta karşı kıyıya geçireceksin. Her kerede kayığa sadece birini alabilirsin. Tilki yalnız kalırsa tavukları yer...
- Hmmmm. Hayat sigortası yaptırır, tavukları kızartır yer, suçu tilkiye atarım.
- Bugün başlayabilir misin?
NE KADAR OLDU?
Davut Güloğlu "En büyük hayalim Shakira ile bir filmde oynamak. Beni tanısa hayatımda hiç erkek görmemişim der" diyeli 12 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
Tanıdık bir dürümcüde dürüm yemekteyiz, birden dürüm yiyen arkadaş durdu...
Arkadaş: Hocam bunun içinden kıl çıktı ya!
Eleman biraz durdu, geldi, baktı.
Eleman: Kıl değil bu abi, yerleri sildiğimiz paspasın teli.
Yerleri paspaslıyoruz da.
Arkadaş: Ha tamam o zaman sorun yok.
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