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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 15 Aralık 2018, Cumartesi

Ofis ve hapis

HAPİSHANEDE: Zamanın büyük çoğunluğu 3x4 metrekarelik bir odada geçer.
OFİS: Zamanın büyük çoğunluğu 2x3 metrekarelik bir bölümde geçer.
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HAPİSHANEDE: Üç öğün bedava yemek gelir.
OFİS: Bir yemek için izin vardır ve yemeğin parasını da sen ödersin.
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HAPİSHANEDE:
İyi davranış için ekstra izin verirler.
OFİS: İyi davranıştan dolayı ekstra sorumluluk ve ek iş ile ödüllendirilirsin.
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HAPİSHANEDE: Bütün kapılar senin için gardiyanlar tarafından açılır/kapanır.
OFİS: Güvenlik kartı taşırsın ve bütün kapıları kendin açıp kaparsın.
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HAPİSHANEDE: TV seyredip, oyun oynarsın.
OFİS: TV seyredip oyun oynarsan işten atılırsın.
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HAPİSHANEDE: Kendi özel tuvaletin vardır.
OFİS: Tuvaleti diğerleri ile paylaşırsın.
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HAPİSHANEDE:
Akrabaların ve arkadaşların seni ziyarete gelebilirler.
OFİS: Akraba ve arkadaşlarınla konuşamazsın bile.
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HAPİSHANEDE: Bütün masraflar vergi mükelleflerince ödenir ve çalışmak zorunda değilsin.
OFİS: Senin gelirinden vergi kesilip mahkumlara gönderilir.
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HAPİSHANEDE:
Bütün zamanını parmaklıklar arkasında dışarıya çıkmayı bekleyerek geçirirsin.
OFİS: Bütün zamanını dışarıya çıkmak ve eve girmek için geçirirsin.
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HAPİSHANEDE:
Gardiyanlar vardır ve genellikle sadisttirler.
OFİS: Onlara müdür denir. (Bizim müdürler hariç:)

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Meksikalı belediye başkanı San Pedro Huamelula, bir timsahla geleneksel törenin ardından evlendi.
Geleneksel törenin kasabaya balıkçılık sezonunda şans getireceğine inanılıyor. Gelini öpen damat timsahla ilk dansı da yapmayı ihmal etmedi.

NE KADAR OLDU?
Balıkesirli siyahi futbolcu Genero, parasını alamayınca kulübün kupalarını çalalı 2 YIL OLDU

FIKRA
Adamın biri bara girmiş. "Garson, herkese içki ver kendine de al" demiş. İçkiler içilmiş, garson hesap için gelince adam, "Para yok" demiş.
Tabii garson bunu bir güzel dövüp dışarı atmış.
Diğer akşam tekrar gelmiş ve yine "Garson herkese içki, kendine de al" demiş ve sonuçta parası olmadığı için yine dayak yemiş ve gitmiş.
Bu üç akşam böyle devam etmiş.
Dördüncü gün yine gelmiş ve "Garson herkese içki fakat bu sefer sen içme, içince sapıtıyorsun."

AlkışlıYorum
SULAR kesikken açık kalan çeşme ve babam sayesinde evi su basmış. Suları boşaltmak için herkes seferber, annem hariç. O ise mutfağın halısını mevcut sularla olduğu yerde fırçalıyor, üstelik deterjan eklemeyi de unutmamış!
BALKONDA çorap asarken bir tekini aşağı düşürdüm. Aldım diğer teki de attım.
Aşağı inecek değilim, bari bulan sevinsin.
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