Dedikodudan uzak duranlar
Bulundukları ortamlarda her zaman kafası en rahat ve en huzurlu insan onlardır.
Ne etliye karışırlar, ne sütlüye...
Çevrelerinin güvenini kazanmışlardır ve dedikoduya izin vermezler.
Çevrelerinde genellikle az insan vardır. Çünkü, anlattıklarını gidip dedikodu malzemesi yapmayacak insan bulmaları zordur. Fakat, her şeylerini de anlatmazlar.
Başkalarının hayatlarında neler yaşandığı ile ilgilenmezler.
Tamamen kendi hayatlarına odaklıdırlar.
Zaten genellikle de yoğun bir okul ya da iş tempoları vardır.
Tamamen kendilerini geliştirmeye odaklıdırlar.
İş hayatlarında ya da okul hayatlarında tamamen kendilerinin işine yarayacak bilgileri beyinlerinde tutarlar. "Dedikodu falan boş iş!" der, direkt ortamı terk ederler.
İnsan ilişkileri kuvvetlidir.
Çevrelerindeki insanlar, o kişiye son derece güvenir. Söyledikleri hiçbir şeyin, o ortamdan dışarı çıkmayacağını çok iyi bildikleri için, dedikodu yapmayı sevmeyen insanların insan ilişkileri son derece kuvvetlidir.
Etik anlayışları çoğu insandan daha baskındır.
Etik değerlere önem verirler ve insanların hayatlarındaki özel durumları başkalarıyla paylaşmaktan hiç ama hiç hoşlanmazlar.
Ön yargılardan uzak bir hayat sürerler.
İnsanlar hakkında duydukları iyi ya da kötü şeylere inanmak yerine, birinci şahıstan dinlemeyi tercih ederler.
Hayatlarını daha az stres ve endişe ile devam ettirirler.
Hayatları tamamen huzur üzerine kurulu olan bu insanlar, dedikodu zehrine hiç bulaşmadıkları için kendilerini çok daha az stresin içerisinde bulurlar.
Yalandan uzak oldukları için her zaman daha huzurlu bir çevreye sahiptirler.
Yalan onlar için asla bir kaçış yolu olmamıştır. Bu nedenle de her zaman çok daha huzurlu bir hayat yaşarlar.
Tarafsız bir şekilde hayatlarına devam ederler.
Bir olay durumunda taraf tutmaz ve tamamen objektif olarak olayları değerlendirirler.
Çevrelerinde dedikoducu insan bulamazsınız çünkü onları zamanında elemişlerdir...
Hayatlarına dahil olmaya çalışan dedikoducu insanlar elbette olmuştur ama onlar bu insanları ilk fırsatta hayatlarından çıkarmayı başaran kişilerdir.
Hayatlarında sadece kendilerini ilgilendiren konulara odaklıdırlar.
Her zaman ama her zaman kendilerini ilgilendiren konulara odaklıdırlar. Gerisi hiç de umurlarında değildir.
Başka insanların hayatları ile ilgili şeyler onların asla ilgisini çekmez çünkü zamanları değerlidir.
Eh malum, zaman önemli. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Aldatma üzerine yapılan bir araştırmaya göre aldatmanın en çok gerçekleştiği yaş 39'muş.
Araştırmada 29- 39-49'lu yaşların en sabıkalı yaşlar olduğu belirtilirken, aldatmaya neden olarak çiftler arasındaki ilgisizlik gösteriliyor.
NE KADAR OLDU?
Çin'de ağır şartlarda çalışan işçilere zorla günde 12 saat World of Warcraft oynatılalı 8 YIL OLDU
FIKRA
Komutan, "Arkadaşlar şimdi hepiniz buradan atlayacaksınız ve yere az kaldığında paraşütü açacaksınız.
Eğer açılmazsa 2. paraşütü devreye koyun" der.
Teker teker atlarlar, Temel'le Dursun da atlar.
Yere inmelerine az kalmıştır. Dursun paraşütü açar.
Temel de açmaya çalışır fakat açılmaz.
Hemen Dursun'a söyler:
- Ulan Tursin, haa bu acilmiyi.
- Uşağum yedek paraşütü aç.
Temel yedeği de açmaya çalışır fakat o da açılmaz.
- Ula Tursin bu da açılmadı.
Dursun şöyle der: Uşağum pirak da nasil olsa bu pir tatpikattur.
AlkışlıYorum
Kararlı bir ses tonuyla, "Şoför bey oğlum, müsait olsun olmasın üst geçitte ineceğim" dedin ve orada indin ya, istediğini elde etmek adına çok şey öğrendim senden, dolmuştaki yaşlı teyze.
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