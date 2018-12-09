Günümüz sözlüğü
BİLGİSAYAR PROGRAM DESTEKÇİSİ: Varlığından bile haberdar olmadığınız bir sorunu, sizin asla anlayamayacağınız kadar karmaşık bir şekilde çözdüğünü iddia eden kişi.
ÇALAR SAAT: Küçük çocuğu olmayanları uyandırmak için icat edilmiş alet.
DANIŞMAN: Size ayırabileceği vaktin kısıtlı olduğunu belli etmek için sık sık 'saatiniz kaç oldu' diye size danışıp, sonra bu süre için sizde danışmanlık faturası kesen uzman.
EKONOMİST: Dünkü tahminlerinin niye tutmadığını bugün size aynı kesinlikle anlatan uzman.
EŞANLAMLI KELİME: Nasıl yazıldığını bilmediğimiz kelimenin yerine kullandığımız kelime.
EVLİLİK: Evlenmeselerdi asla yaşamayacakları sorunları birlikte çözmek isteyen çiftlerin kurduğu birlik.
HARDWARE:Bilgisayarın, software hatası olduğunda yumruklayabildiğiniz parçası.
İLERLEME: Basit olanı karmaşık hale getirme eylemi.
KAPİTALİST: Klimalı arabasıyla, klimalı işyerinden klimalı spor kulübüne, buhar banyosu yapmak için giden adam.
KÖTÜMSER: Tecrübeli iyimser.
OTOBÜS: Arkasından koşarken, normal seferinden daha hızlı giden toplu taşımacılık aracı.
SIR: Bir seferde sadece bir kişiye verilen bilgi veya haber.
SNOPLUK: Olmayan parayla, sevmediğimiz insanları etkilemek için, sevmediğimiz şeyler satın alma ve yapma fiili.
STAR: Hayatı boyunca meşhur olmak için şeyini yırtan ve meşhur olunca da tanınmamak için siyah gözlükler takan yaratık.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin'de 200 gündür komada olan hasta Xiao Li kendisine para koklatılması üzerine uyanmıştır.
NE KADAR OLDU?
Avustralya'da bir işletmeci, büyük beyaz köpekbalıklarının heavy metal müzik dinlediklerinde sakinleştiklerini keşfedeli 9 yıl oldu.
FIKRA
İki yaşlı dost 70'li yaşlarına gelmiş iki adam, bir ömür boyu birbirlerinin en iyi dostu olmuşlardı...
Derken birgün bir tanesi ağır hasta oldu.. Ölüm döşeğindeyken yanında yine en iyi dostu vardı ve ona fısıldadı.
"Bana bir iyilik yap olur mu... Cennete gittikten sonra orda futbol oynanıyorsa lütfen bir şekilde bana haber ver.."
Öteki "Tamam..."dedi..
"Bütün hayatım boyunca en iyi dostum sendin, bunu senin için yapıcam.."
Ve birkaç dakika sonra da adam öldü....
Bir hafta sonra adam uyurken birden arkadaşının sesini duydu "Dostum..... sana bir iyi bir de kötü haberim var..."
Öteki hemen sordu.
"İyi haber nedir?"
"Cennette futbol oynanıyor....."
"BU HARİKA...!!! :))) Peki kötü haber nedir???"
"Yarınki maçta kalede sen varsın..." :)))))))))
AlkışlıYorum
Günler sonra görüştüğüm sevgilimin yanından ayrılıp sabah işe giderken mesaj attım "Seni şimdiden özledim." diye. Cevap geldi hemen; "Hey maşallah!" şeklinde. Çok romantiktir benim sevgilim, çok.
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