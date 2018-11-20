Kadınların ayakkabı bağı
48 tane ayakkabısı olan bir kadın gözünü kırpmadan 49.'yu alıyorsa, bunun altında bir iş vardır.
Mesela bir arkadaşıma bu durumu sorduğumda verdiği cevap inanılmazdı:
"Ayakkabılarım olmadan yaşayamam. Issız bir adaya gitsem yanıma alacağım üç şeyden üçü. Alışveriş listemin birinci sırası. Mutluluk sebebim." Bu konuda internette araştırma yaptığım sırada bir kadının itirafı olayın dehşetini gösteriyordu:
"Günün birinde hamile kalınca, ayakkabı aşermekten korkuyorum." Bu kadının kocasına Allah yardım etsin.
İki kız aldıkları ayakkabılardan bahsederken nirvanaya ulaştıklarını görürsünüz:
Nursel: Aaa Sevgii. Yine bir sürü poşetle geldin. Hayırdır ne aldın?
Sevgi: Ay ne biliyim. Yemeğe gittim, çok güzel ayakkabılar vardı görünce dayanamadım aldım.
Nursel: Gerçekten mi! Ne aldın bakıyım.
Sevgi: Valla aynı ayakkabı ama renklerin de karar veremedim, ikisini de aldım.
Nursel: Ayy inanmıyorum çok güzeller. Nerden aldın çabuk bana da söyle.
Sevgi: Zırt mağazasından.
1 saat diğer ayakkabı modelleri konuşulur ve sonra:
Nursel: Ben dayanamıyorum gidiyorum.
Sevgi: Dur kız beni de bekle, valla aklımda bir çift daha vardı.
Ya bu diyaloglar erkekte olsa:
Ahmet: Ne aldın la?
Ali: Ayakakkabı.
Ahmet: Haa! Hayırlı olsun.
Ali: Eyvallah.
Biz erkekler alışverişe çıkmayı sevmeyiz. Biliyorum alışverişe beraber çıkan çift ya adam bıkmıştır ya da ilk günlerinde yalakalık yapıyordur. Hele konu ayakkabı ise uçma yetisi kazanmak ister erkek.
Sevgili bayan arkadaşlar, olur da bir erkeği ikna edip alışverişe beraber çıkarsanız, "Bunun aynısı evde var, neden alıyorsunuz ki?" diye sorabilir. Açıklama yapmaya çalışmak tam anlamıyla zaman kaybıdır. Ne demişler?
Erkekler Mars'tan, kadın Venüs'ten. Farklı gezegenlerin insanları ayakkabı konusunda hem fikir olabilir mi? Olamaz.
Sevgili erkek arkadaşlar bu uyarı da size! Bırakın ayakkabı ile yaşasınlar. Sakın kendinizi bir ayakkabı ile kıyaslamayın, mağlup duruma düşebilirsiniz. Sizden vazgeçer, ayakkabılardan asla.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1906'da Joe Munch'a sarhoş olduğu için verilen hapis cezası sadece 1 dakikadır.
Hakimler Joe'nun hapis cezası alması gerektiğini ama hapiste kalmasına gerek olmadığını düşünmüş ve 6 ayda Joe'nun hapiste sadece 1 dakika kalması gerektiğine karar vermişlerdir.
Ne kadar oldu?
Cezayir'de evliliğinin sabahında eşini makyajsız haliyle gören damat 20 bin dolarlık dava açalı 3 yıl oldu.
FIKRA
Biyoloji dersinden yapılacak sınav için sınıftaki herkes acayip çalışmış, notlar, fotokopiler havada uçuşmuş. Daha sonra sınavın yapılacağı gün gitmişler bir de bakmışlar, ortada kağıt kalem yok, sadece sıra sıra mikroskoplar.
Hoca da başlarında bekliyorken demiş ki; "Bu mikroskoplarda lam'da bir böceğin bacağı var. Sınavınız bacağından böceği tanımak..." Tabii hemen itiraz etmişler ama fayda etmemiş, hoca dediği dedik. Öğrenciler mikroskopların başına geçmiş. Ama bir şey yapamıyorlar. En sonunda biri dayanamamış, kapıyı çarpıp çıkmış.
Hoca arkasından seslenmiş: "Kimsin ulan sen, kapıyı çarpıp çıkıyorsun?" Kapı hafifçe aralanmış ve bir bacak uzanmış: "Tanısana hadi lan tanısana kim olduğumu..."
AlkışlıYorum
Sevgilim, artık ayrılmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyordu.
Ben ısrarla nedenini sorunca, dayanamadı;
"Aşkım, ben 3 ay önce evlendim. Bir türlü sana söyleyemiyorum" dedi.
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