Bayramların çocukların zihninde ayrı bir öneme sahip olduğunun 9 kanıtı
Yeni alınmış gıcır gıcır bayramlıklar
Uzun sıralar beklemeye karşın gerçekleştirilmiş bayram tıraşı
Tüm gün mahallede basmadık zil bırakmadıktan sonra alınan bayram harçlıkları
Bayram-harçlığı
Ağızda bıraktığı lezzet kadar renkleriyle de heyecanlandıran şekerler
Misafirler için yapılmış tatlılardan sürekli aşırma isteği
Bayram baklavası
Bayram namazı dönüşü bir an önce bayramlaşmak için beklenen baba
Bayram tatilinde gidilecek tek rota eli öpülecek büyüklerdi
Tüm konu, komşu, akrabalarla bayramlaşma merasimi yeni gelecek harçlıklar demekti
Kapı kapı gezerek mahallenin fahri bekçiliği bayram süresince çocuklardan sorulurdu Bonus; Eski bayramlar tüm çocukların Barış abisiyle bir başkaydı…
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BAYRAM ZİYARETLERİNDE AFİYETLE YİYECEĞİNİZ YİYECEKLER VE KALORİLERİ
Bayramlar iyi, güzel, hoş ama bayram sonrası yapılacak diyetleri de düşünmek lazım. Eş dost bir araya gelmişken yememek olmaz diyerek mideye indirdiğimiz o bayram klasikleri tatil sonrası moralinizi bozmasın, önceden neyi ne kadar yediğinizi bilin diye böyle bir liste yaptık.
Ama tabi moral bozmak yok her şeyden yiyelim azar azar yiyelim değil mi ama?
KAVURMA: 345 KALORİ
Kurban bayramının vazgeçilmezi tabi ki kavurma. 1 porsiyon yani yaklaşık 100 gr kavurma ortalama 345-370 kalori var.
Yanında yenen ekmekleri ve pilavları saymıyoruz tabi.
PİRİNÇ PİLAVI: 285 KALORİ
Tüm yemeklerin yanında vazgeçemediğimiz bir şey var ki o da bol tereyağlı pirinç pilavı.
Bayramda da bol bol karşımıza çıkan pirinç pilavının bir porsiyonu yani ortalama 100 gramında 285 kalori bulunuyor.
BAKLAVA: 100 KALORİ
100 kalori dediysek 1 tepsi baklava da değil tabi ki sadece ortalama 50 gram olan bir dilim cevizli baklavada ortalama 100 kalori bulunuyor. Lokmalarımızı mı sayıyorsunuz demeyin, her lokmanız size 100 kalori olarak geri dönecek.
YAPRAK SARMA: 31 KALORİ
1 adet zeytinyağlı yaprak sarmasında 31 kalori bulunuyor.
Hiçbirimiz öyle birkaç tane yemiyoruz kabul edelim, gelip gidip tencereden aşırdığımız yaprak sarması hem zeytinyağlı hem de pirinç dolu olduğu için oldukça kalorili bir yiyecek. Ayrıca etli yaprak sarmasının bir adedinde ortalama 16 kalori bulunurken 1 adet kıymalı yaprak sarmasında ise 26 kalori bulunuyor.
ŞEKERPARE: 140 KALORİ
Baklavacılar ve şekerpareciler olarak ikiye ayrılmaya gerek yok ikisi de oldukça kalorili 50 gramlık bir adet şekerparede tam 140 kalori var.
BÖREK: 130 KALORİ
1 ince dilim patatesli börekte (ortalama 50 gram) 136 kalori bulunurken 1 ince dilim peynirli börekte 129 kalori bulunuyor.
KADAYIF TATLISI: 220 KALORİ
Tepside-kadayif-tatlisi-tarifi Ortalama 80 gramlık bir dilim tel kadayıfta tam 220 kalori bulunuyor.
Üzerine dondurma koymak ya da biraz daha büyük bir dilim yemek hayatınıza kaç diyet yapacağınız gün ekler orasını da siz düşünün.
BAYRAM ÇİKOLATASI: 52 KALORİ
10 gramlık bir parça çikolatada tam 52 kalori var. Yani misafirlikte yediğiniz çikolataların yanına kolonya yerine bir bardak soğuk su alın bizce.
AYRAN: 114 KALORİ
Galiba bu kadar yiyecek arasında en hafifi ayran. 300 mililitrelik standart kutulardaki ayranlarda 114 kalori bulunuyor. E o kadar kavurma, pilav, baklava dedik ayran olmadan olmaz. Zaten iş işten geçmiş, gönül rahatlığıyla ayranınızı içebilirsiniz.
CİĞER ŞIŞ: 287 KALORİ
1 porsiyon yani yaklaşık 150 gram ciğerde tam 287 kalori var.
BAYRAM ŞEKERİ: 35 KALORİ
Salonda duran ya da misafirliğe gittiğimizde almazsak ayıp olacak şeylerden biridir bayram şekeri. 8 gramlık bir bayram şekerinde 35 kalori olduğunu unutmazsak yememizde hiçbir sakınca yok tabi ki.
BONUS: ÇAY: 0 KALORİ
SEÇENEK
Hava yollarında yemek servisi zamanı.
Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu:
- Yemek ister misiniz efendim?
Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:
- Seçeneklerim neler?
Hostes yine kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu:
- Evet veya hayır.
SÜRÜCÜ
Kamyon sürücüsü "dikkat, alçak köprü" ikaz levhasını fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti. Olanca hızıyla üst köprüye bindirdi ve orada sıkıştı kaldı.
Arkasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştuktan sonra trafik/kurtarma ekibi nihayet geldi. Kurtarıcı işine başlarken polis de gözleri sıkışmış kamyonda, sürücüye yaklaşarak söze girmiş olmak için sordu:
- Köprüye sıkıştınız, he?
Sürücü canı burnunda homurdandı:
- Yo, köprü taşıyordum, mazotum bitti.
ZEKİ CEVAP
Trafik kuralı ihlali yapan, kimsenin çıkmadığı uzun bir nöbetin sonunda, polis nihayet aşırı hız yapan bir aracı durdurdu. Sürücü camı açtı. Ruhsat ve ehliyetini uzattı. Polis ceza makbuzunu cebinden çıkarırken keyifle gülümsedi.
- Sizi bütün gün bekledim.
Sürücü nasıl olsa cezamı öyle ya da böyle çekeceğim rahatlığıyla, iç çekerek cevap verdi.
- Anlıyorum memur bey. Elimden geldiği kadar hızlı gelmeye çalıştım ben de.
Polis, dakikalar süren gülmesi kesilmeyince adama eliyle git, git işareti yaptı ve adam cezadan kurtuldu.
JÜRİ TEMEL
Zamanın mafya babalarından birisi idam cezasıyla yargılanıyormuş. Mafya babasının adamları jüri üyelerinden olan Temel'i sıkıştırır; Ne yap et, babanın cezasını muebbet hapise çevirt.
Temel bu olaydan çok korkar ve mahkeme günü gelir çatar sanıklar dinlenir.
Jüri karar vemek için bir odaya girer.
Daha sonra karar açıklanır:
-Müeebet hapis.
Babanın adamları sevinçten havaya uçarlar ve Temel'in yanına gelerek;
- Bunu nasıl becerdin aferin sana aferin derler.
Temel babanın adamlarına döner ve şöyle der: Valla uşaklar jüri beraat beraat diye tutturdu, müebbet hapise çevirene kadar akla karayı seçtim.
BAYRAM TADINDA ALKIŞLIYORUM
BİR alkış da, vejetaryan olduğunu restoranda garsona "Bana etsiz bir şeyler öner, çünkü lezbiyenim" sözleriyle anlatmaya çalışan ailemizin güzel amcasına gelsin.
İŞYERİNİN bahçesinde sohbet ederken gözümüz bahçe tellerine, bize ters asılmış yazıya takılıyor. Yazının ön tarafını görmek mümkün olmayınca bir arkadaştan parlak fikir gecikmiyor. Birisi cep telefonunu tellerin arasından dışarı uzatıp yazının ön yüzünün resmini çekiyor.
Hepimiz merakla çıkan fotoğrafa bakıyoruz: Fotoğraf çekmek yasaktır.
ÜNİVERSİTENİN coğrafya bölümü binasının bekçisi ve bir profesör kadar konuya hakim Hüseyin abimiz gece olan ufak çaplı depremi bize anlatıyor:
"Gece sallanmaya başladık, benim hatun fırladı Hüseyin diye bağırarak.
Yat dedim hatuna, tektonik hareketler bunlar..."
ANNEMİN telefon defterinden...
Aynen yazıyorum; "Pedik, ebeşyolu kökrü sol dön, itfayenin ordan no 29 PEDİK HOSPİTİK, 254 ... ..." Türkçe meali; "Pendik-E5 yolu, köprüden sola dön... Pendik Hospital, Tel: 254 ... ..."
ARABAMIN içerisinde oturuyorum.
Trafik polisi camı tıklatıyor, "Ehliyet lütfen." diyor. "Park halindeyim, ehliyetimi görmeye hakkınız yok." diyorum. "Sadece isminize bakacaktım, sizin de kırıcı olmanıza gerek yok." diye cevap veriyor. Yurdum polisi de çok kırılgan canım...
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- Lütfi Albayrak
- Bayramların çocukların zihninde ayrı bir öneme sahip olduğunun 9 kanıtı
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