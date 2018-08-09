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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe

Süper marketlerin alışverişi abartmamız için uyguladığı şeyler

ŞEHRİN her yerinde mantar gibi çoğalan alışveriş merkezleri ve süper marketler, hem çevre hem de sağlık açısından büyük tehdit.
Üstüne üstlük hızlı ve aşırı tüketim pompalayan bu dükkânlar bakın aklınız ve seçimlerinizle sizin kontrolünüz dışında nasıl oynuyorlar.
Meyve ve sebzeleri girişe koyarlar: Meyve ve sebze rafları genelde süpermarketlerin giriş kısmında bulunur.
Lojistik olarak bu konumlandırma yanlıştır çünkü taze gıdaların ezilmemesi için önce daha ağır olan ihtiyaçlarınızı satın alıp meyve sebzeyi en üste koymanız gerekir. Ama alışverişe başlarken renkli, güzel kokulu ve sağlıklı ürünler almak daha iyi hissetmenizi sağlar.
Üstelik başta sağlıklı gıdalar aldığınız için alışverişin devamında içiniz rahat olduğundan daha fazla abur cubur satın alırsınız.
Çocuklarınızın göreceği yerlere koyarlar: Marketlerdeki pahalı ürünler göz seviyesine (1.60 cm) yerleştirilir. Çocukların dikkatini çekebilecek ve onları cezbedecek ürünler ise onların göz seviyelerine yerleştirilir.
En ucuz ürünler genelde en son bakmayı akıl edeceğiniz, en alt raflarda bulunur.
Daha çok para harcamanız için müzik çalarlar: Yavaş müzikler içeride daha uzun kalmanıza, klasik müzik ise daha fazla para harcamanıza sebep olur. Araştırmalar şarap reyonlarında Fransız müziği çalmanın Fransız şaraplarının satışını artırdığını da ortaya koymuştur.
Aç hissetmenize sebep olurlar:
Fırından çıkma ekmek ve unlu mamüllerin bulunduğu kısmı giriş/çıkış kapılarına yakın kısma koyarlar. Taze ekmek kokusu tükürük bezlerinizi çalıştırır ve düşünmeden, dürtüsel olarak alışveriş yapmanıza sebep olur.
Aslında öyle değilken hızlı gittiğinizi düşünmenizi sağlarlar: Daha lüks ve pahalı ürünlerin bulunduğu raflarda daha küçük yer karoları kullanırlar. Böylece alışveriş arabasının karolardan geçerken daha sık ses çıkarır ve bilinçaltınız hızlı yürüdüğünüzü düşünerek yavaşlamanıza, bu raflarda daha fazla zaman harcamanıza neden olur.
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