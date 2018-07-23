Canı sıkılan kadın
Ne yapacağını bilmeyen sıkıntıdan bir anda mesaj atan, bir atmayan bir tuhaf tiptir. Canı sıkılmış kızdan daha tehlikeli olan bir şey varsa o da gece Afrika'da yanına gelen sırtlan aslan vs dir herhalde. Köpek balığı da olabilir.
Canı sıkılan kadınlar nasıldır? Evdeyse pijama giyer ve TV izler. Dadikada 1245 kelime konuşabilen kadındır. Ne konuştuğu ise bu kadın için önemsizdir, maksat birşeyler anlatmaktır çünkü.
Yapması gereken bi sürü iş, okuması gereken bi dolu şey olmasına rağmen mucize bekleyendir. Evinin her köşesini dip bucak temizleyen kadındır. Değişik tarifleri hayat geçirmek için tarif kitaplarını karıştırır durur. Oje süren kadındır. Canı sıkılmamış bir kadın oje süremez.
Bu oje sürmek yoğun anla veya acele halinde en yapılmayacak şeydir, sadece fiziksel zorluğu değil psikolojik zorlukları da vardır bunun. "Yanlış sürersem" "Sağ elime iyi süremem ki şimdi" "Ya topaklanırsa" "Silsem kenarlarda kalcak itina ister" vs düşüncelerin olmadığı tek an can sıkıntısı halidir. Karnı acıkan, bitter çikolata ve koca bir kap dondurma yiyen kadındır. Canı sıkıldığı için koşarak kredi kartının limitine kadar alışveriş yapan kadındır. Kuaföre gidip saçlarına şekil verince kandini baştan yarattığını düşünen kadındır.
PEKİ NE İSTERLER
Mutsuzluk nedeni yokluk ise zaten..
O halde var olmasını ister. Limitsiz bir kredi kartı ile alışveriş yapmak ister.
Kiloluk dondurma, yanında çikolata sos, birkaç paket de sigara.. Ha bi de Türk kahvesi... Olabildiğince arkadaş gazına ıhtıyacı vardır. En azından kafa dağıtır.
Çevresinde mutluluk veren insanlar ister. İnzivaya çekilmek de isteyebilir.
İlgi. Sonra da bol bulduğu ilgiden sıkılır ve rahat bırakılmak ister. Kısır döngü.
Kuaförde onu bekleyen makyöz, saç kesim uzmanı. Ağlamak için yalnızlık, Sezen Aksu şarkıları dinlemek ister.
Eğer canı sıkılan kadın eşiniz ya da sevgiliniz ise ve onu seviyorsanız. Kredi kartınızı bırakın yoksa kurtuluşunuz yoktur.
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- Lütfi Albayrak
- Canı sıkılan kadın
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