Burcunuza göre kalabalıklardan kaçıp yalnızken yapabileceğiniz şeyler-1
Girişimci ve inatçı burçlar olan Koç burçları için evleriyle ilgilenmek yaratıcılıklarını besleyecektir. Aylardır planladıkları yatak odasında boş duran duvarı boyayabilir, dolaplarını düzenleyebilir veya "kendin yap" teknikleriyle evlerindeki eski eşyaları değerlendirebilirler. Tüm bunlar Koç burçlarına çok iyi gelecektir, sonucu görünce kendileriyle gurur duyacaklar.
BOĞA – SPOR YAPIN
Boğa burçları vücutları için bir hedef belirleyip harekete geçebilirler. Bu bir maraton hazırlığı bile olabilir. Pratik ve iddialı yapılarına iyi gelecek en iyi yollardan biridir. Fiziksel zevkleri severler, fitnes yaparken mutluluktan uçmasalar bile sonrasında endorfin hormonuyla spor yaptıkları için çok mutlu olacaklardır.
İKIZLER – DÜŞÜNCELERİNİZİ KAĞIDA AKTARIN
İkizler burçları her ne kadar sosyalleşmeyi sevseler de zaman zaman kendi içlerine çekilmek isteyebilirler. Böyle zamanlarda günlük tutmak, düşünceleri kağıda dökmek cidd i yanlarını besleyecek ve her şeyi daha net görmelerini sağlar. Aynı zamanda eğlenceli ve iyileştirici hissederler.
YENGEÇ – KÜÇÜK BİR İYİLİK YAPIN
Şefkatli Yengeç burçları insanlara küçük iyilikler yapmayı ve onları mutlu etmeyi severler. Karşılığında ise elbette hiçbir şey beklemezler. Bu yüzden yalnızken onlara iyi gelecek şeyler biri küçük iyilikler yapmak olacaktır. Böylece kendilerini çok daha iyi hissedeceklerdir.
Örneğin yaşlı birinin poşetleri taşımasına yardım etmek, evsizler için düzenlenen etkinliklerde gönüllü olmak ya da bir sokak hayvanını eve almak…
ASLAN – KENDİNİ SANATA VER
Aslan burçlarının gösterişli ruhlarını besleyecek en iyi şey elbette sanattır. Bu nedenle yalnızken bir şeyler yapmak isteyen Aslan burçları eline fırçayı alıp karşısına tuvali koymalı ve başyapıtını ortaya çıkarmalı. Bazen boş bir tuvale bile ihtiyaçları olmayabilir, evdeki boylarla ruhlarını evin boş bir duvarına yansıtabilirler.
Bu içlerindeki yeteneği keşfetmelerini ve daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır.
BAŞAK – HER ŞEYDEN UZAKLAŞIN
Başak burçlarının kendilerine yapabilecekleri en büyük iyilik bilgisayarlarını kapatmak, telefonlarını bırakmak ve her şeyden uzaklaşmak olacaktır. Yanlarında kimse olmasa bile sürekli sosyal medyada vakit geçirmek aslında kafalarının tamamen boşalmasına engel oluyor. Bu nedenle tüm elektronik cihazları artlarında bırakıp sessiz ve huzurlu bir yere gitmeliler.
Yarın: Terazi, akrep , yay, oğlak, kova ve balık burçları
NE KADAR OLDU
Reha Muhtar, mahsur kaldığı dağda donmak üzereyken kurtarılan dağcılara, "Soğuk muydu?" diye soralı 16 yıl oldu.
FIKRA
1. Erkek:
-Balığa çıkabilmek için karıma geçen hafta bütün evi komple badana yapma sözü verdim, der.
2. Erkek:
-O da bir şey mi ya ben karıma evdeki bütün elektronik eşyaları yenileme sözü verdim, der.
3. Erkek:
-Siz gene iyisiniz ben karıma yeni sıfır araba sözü verdim, der.
4. Erkek hiç serzenişte bulunmaz.
Hepsi şaşırır döner 4. erkeğe sorarlar:
-Ne o, sen karına söz vermedin mi yoksa sesin çıkmıyor.
4. Erkek:
-Yoo ben hiçbir şeye söz vermedim.
Saati sabah 5.30'a kurdum. Çalınca karımın kulağına şunları fısıldadım.
Karıcığım benimle annemlere mi gelirsin, yoksa balığa mı çıkayım dedim, karımın cevabı kesin ve netti.
-Sıkı giyin üşütürsün…
AlkışlıYorum
Bugün okulumuzun dilek kutusunu açtık.
İşte öğrencilerin idareden bazı beklentileri:
1) Yürüyen merdiven istiyoruz. 2) Bütün öğretmenler kadın olmalı. 3) Tenefüsler daha uzun, dersler daha kısa olsun. 4) Müdür Bey'in bıyıkları çok iğrenç. Neden kesmiyor? 5) Kızlar mini etek giysin. 6) Sınavlar yerine, futbol maçı isteriz. 7) Kantinde her şey bedava olsun.
8) Ders başına para isteriz. 9) Kopya çekiyorum, kimse yakalayamadı. Ha ha ha! 10) Hocam, seni seviyorum. Bekle, büyüdüğümde görüşürüz.
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- Lütfi Albayrak
- Burcunuza göre kalabalıklardan kaçıp yalnızken yapabileceğiniz şeyler-1
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