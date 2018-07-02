Türk insanının tıp literatürüne ısrarla geçirmeye çalıştığı şikayetler
"Damarım damar üstüne binmiş." Her zaman sabit olan damarlar elbette ki vücut içinde hareket etmez, üst üste binmez ya da başka bir yere gitmez. Bazı sinir ve kasların yorgunluktan ya da zorlanmaktan kasılması halk arasında "Damar damar üstüne binmiş" olarak telafuz edilmeye başlayınca herkes tarafından kullanılmış ve dile yerleşmiştir.
"Dişime yel giriyor." Yanlış ya da yetersiz fırçalama, kötü beslenme ve özen göstermeme sonucu dişlerde oluşan hassasiyet yel girmesi olarak tanımlanmış tanımlanmasına ama kimse de "Kapat ağzını o zaman kardeşim" dememiş.
İlginç.
"Etlerim çekiliyor." Grip ya da nezle gibi hastalıklarda duyarlılığın artması sebebiyle hissedilen durumlardan biri olan et çekilmesini "Neren ağrırsa canın orada" ile açıklayabiliriz sanki.
"Hiç tadım tuzum yok." Aslında depresyon olarak tanımlayabileceğimiz bu şikayet Türk insanının tipik tipik doktora gitme sebeplerinden biri.
"Kulağım gıvış gıvış ediyor." 'Gıvış gıvış' yöresel bir tabir olsa da Türk insanı kulağıyla ilgili rahatsızlığını bir şekilde anlatmaya çalışır. "Kulağım çın çın ediyor, guluk guluk sesler çıkıyor" gibi...
"Beynim başım çatlıyor." Canımız annelerimizin en sık söylediği şeylerden biri olan ve sonucunda alna çatkı çatmasıyla sonuçlanan beynin başın çatlaması muhakkak sıkıntılı bir durum, bir doktora görünmekte fayda var.
"Yanlarım/her yerlerim ağrıyor." Daha önce de söylediğimiz gibi, insanın neresi ağrırsa canı orada ama yanlar, her yerler nereler? Tam olarak hangi yan?
"Sırtıma bıçak saplanıyor." Akciğerle ilgili bir sıkıntı bulunmasına delalet olan bu şikayette hiç bıçak yarası olmayan insanın bunu nasıl benzettiği büyük bir muammadır.
"Damarımda akan kanı hissediyorum." "Damarımda akan kanı hissediyorum doktor hanım" en sık kullanılan tabirlerden biri olsa da henüz hastalığın tam olarak ne olduğu bulunamadı.
"Karnım sancıyor." İshal, kusma, ateş gibi belirtiler de varsa karın sancıması pek iyi bir şeye delalet değildir şüphesiz ki...
"Popomda meme çıktı." Aslında ne kadar yaratıcı olduğumuzu gösteren bu tabirde işaret edilen hastalık basur. Çeken bilir...
NE KADAR OLDU
İngiltere'de kendisini Google sokak haritasında kilolu olarak gören bir kadın 44 kilo vereli 7 YIL OLDU
FIKRA
Çapkın gencin bir tanesi cenaze arabası şoförlüğü yapıyormuş.
Yine bir gün, bir cenazeyi defne bırakıp boş arabayla dönerken, güzel bir hatun görmüş. Hemen hatunun önünde durmuş.
"Fıstık gelsene seni arabamla gezdireyim" demiş.
Kız da: "Hmph! Beni bu kasvetli cenaze arabanla mı gezdireceksin?" diyerek burun kıvırmış.
Eleman da cevabı yapıştırmış: "Kızıııım, millet bu arabaya binmek için ölüyor beeee."
ALKIŞLIYORUM
Üzerimde kalem olmadığı zamanlarda ders defterini imzalamak için öğrencilerimden aldığım kalemi geri vermeyi çoğu kez unutuyorum. Yine kalemimi unuttuğum bir gün kendi kalemini bana vermek isteyen bir öğrencime ön sıralardan başka bir öğrencim laf atıyor: "Zeliha, geri dönüşü olmayan bir yola girmeye hazır mısın?"
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- Lütfi Albayrak
- Türk insanının tıp literatürüne ısrarla geçirmeye çalıştığı şikayetler
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