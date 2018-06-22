Ayrılığın ilk 1 dakikası
Beklendik ya da beklenmedik anda gelir. Ne kadar bekleseniz de, yine bir umuttur her şeyin düzelmesi. Biten bir ilişkiden sonraki ilk zaman dilimi... Lakin çok uzun gelebilir bu süre. Yaşadığınız her şey film şeridi gibi gözlerinizin önünden bir çırpıda geçip gider.
O sözü duyduktan sonraki bir dakikanız unutulmaz. O anda neler düşünülüyor ve yapılıyor bir bakalım... İnsanın ömründen ömür çalan, bitmez tükenmez, insanın ruhunu dibe çeken, gerçek hayatta 60 saniyelik olmasına karşın 60 yıl gibi geçen zaman dilimidir. Anlamsız anlamsız etrafa bakınma, kısa bir şok. Üstüne bi anlamsızlık çöküşü. Midede yanmayla birlikte bi kramp, sanki kaya yutmuşun gibi boğazda bir düğüm ve gözlerde aşırı yanma hissi. Yaşadığınız en uzun sessizlik, içinizden geçirdiğiniz en uzun çığlık anıdır. Aynı ayak burkulması gibi sıcağı sıcağına bişey hissedilmez.
Zaman geçtikçe acı verir. Derin bir sessizlik anı...
Etrafta konuşan kişiler veya ses varsa da duyulamaz. Kısa şok dalgası ile iki dünya arasındaki geçiş zamanı.
BİR DE BÖYLELERİ VAR
Çok şükür... Off. Konuştukça konuştu.
Altıma edecektim neredeyse. Hemen bi helaya dalayım. Tamamen uzaklaştığından emin olduktan sonra diğer sevgilini aramanın zamanının gelmiş olması durumudur. İyi napim bari ben de maça yetişeyim, maç kaçmasın bari... Oh be. Kahretsin yaa, ne yapacağım ben şimdi? Alo kanka bu akşam ne yapıyon? Hadi birlikte ortamlara akalım manita felan yaparız. Aslında bunların en güzelini surat ifadeleri anlatıyor.
1-18 saniye arası: :(((
18-25 saniye arası: :(
25-32 saniye arası: :/
32-43 saniye arası: :|
43-51 saniye arası: :)
51-59 saniye arası: :))
59-60 saniye arası ve sonrası :'((((((
böhühhehehühühüehehüü.
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- Lütfi Albayrak
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