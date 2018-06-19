Sondan başa bir evliliğin anatomisi
Çift olmak ya da balayından sonra: Evlilik ne güzel aşkım!
Evlendiniz ve bitti. Yalnız geçen günler, dışarıda yenen yemekler, tek başına uyumalar bitti. Artık çiftsiniz, iyi günde de kötü günde de, hastalıkta da sağlıkta da. Sıcacık bir yuva, mutlu bir çift ve kurulan hayaller var artık. Yalnızlık bitti, şimdi koca bir ömrü paylaşma zamanı.
Ah o balayı… Aşk dolu geçen o bir hafta, o tatlı yorgunluk ve yeni bir yaşama merhaba demeden bir önceki durak… Evlilik hayatının en tatlı, en aşk dolu günlerini unutmak olur mu hiç?
Ne düğündü be!
Düğün biter de eğlence biter mi hiç? E bunun bir de düğünü kutlaması var. Evlendik madem, neden kutlamayalım bunu? O zaman dans, o zaman renk!
Gelsin altınlar, gelsin takılar...
Bu kısım önemli. Burada çift tebrik edilir. Tek tek herkesle öpüşülür, selamlaşılır, fotoğraf çektirilir. E gönülden kopan bazı hediyeler de verilir tabii.
Ne tebrik ama! :)
Hayallerdeki o düğün.
Sevdiğiniz herkesin sizin için orada olduğu, tüm gözlerin üzerinizde olduğu, masal gibi bir düğünle yeni bir hayatın yeni kahramanları olacaksınız.
Keep calm and aşkım o koltuk orada olmadı, burada dursun faslı...
İlişkinin en zorlu evresi olan evlilik öncesindesiniz. Şimdi biraz sakin olun ve koltuğun yeri gibi saçma bir sebepten birbirinizi kırmamayı, tolerans göstermeyi birlikte öğrenin.
Her şeyi birlikte yapmak güzel. Ama her şeyi! Birlikte yola çıkmak da, eğlenmek de, öğrenmek de, saçmalamak da… Neden bunu bir ömür boyu yapmayasınız ki?
"Aşkım benimle evlenir misin?" ya da mutluluk bir ömür boyu… Yıllarca birlikte olsanız bile evlilik teklifi, hiçbir zaman heyecanını kaybetmez. O teklifin yapılacağını adınız gibi bilseniz bile… mynet.com
FIKRA
Doktor, Adli Tıp Birimi'ne yanında yardımcısı ile gelmiş. Asistan ölen üç kişi ile ilgili ön bilgi veriyormuş. Uzman doktor "Bu ceset neden böyle sırıtıyor?" diye sormuş. "Efendim, bu adam ilk defa 6'lıyı bilmiş.
Sevinçten ve heyecandan kalp krizi geçirmiş ve yüzünde gülümseme ile ölmüş." Diğer cesedin başına geldiklerinde uzman tekrar sormuş. "Ya bu neden sırıtıyor?" "Buna da yüklü bir miras kalmış.
Aynı şekilde heyecandan kalp krizi geçirmiş." Son olarak Şakir'in cesedinin başına gelmişler.
"Ya bu? Neden böyle yanmış vaziyette, ama sırıtıyor?" "Buna da yıldırım çarpmış, ama resim çekiyorlar sanmış."
Ne kadar oldu?
Kırıkkale'de sinirleri bozulan tavuklar penguen gibi yürümeye başlayalı 8 yıl oldu.
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- Lütfi Albayrak
- Sondan başa bir evliliğin anatomisi
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