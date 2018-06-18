Bu cümlelerı kullanıyorsa artık sizi sevmiyor!
Bu cümleleri kullanıyorsa artık sizi sevmiyor!
"Sana hesap vermek zorunda değilim! " Yanlış:
- Neredeydin? Endişelendim!
- Sana hesap vermek zorunda değilim!
Doğru:
- Neredeydin? Endişelendim!
- Kusura bakma, işte çok meşguldüm. Seni aramayı unuttum.
Seven insanlar, günü sorulduğunda asla düşmanca cevap vermez...
"Bu benim problemim değil!" ya da "Bu senin problemin!" Yanlış:
- Bütün paramı arabanın tamirine harcadım...
- Bu benim problemim değil!
Doğrusu:
- Bütün paramı arabanın tamirine harcadım....
- Önemli değil. Ben marketten bir şeyler alırım!
Seven insanlar her zaman yardım etmek için zaman bulur.
"Beğenmiyorsan başkasını bul!" Yanlış:
- Bana en son ne zaman çiçek aldığını hatırlayamıyorum!
- Beğenmiyorsan başkasını bul!
Doğrusu:
Bana en son ne zaman çiçek aldığını hatırlayamıyorum!
- Pek romantik değilim. Sana yeni aldığım küpeleri unuttun mu?
Seven insanlar çoğu durumda uzlaşmaya her zaman hazırdır.
"Sana inanmıyorum!" Yanlış:
- Telefonumu kapatmadım! Şarjım bitti!
- Sana inanmıyorum!
Doğrusu:
- Telefonumu kapatmadım! Şarjım bitti!
- Ben de çok endişelendim.
Seven insanlar birbirlerini dinlerler ve duyarlar.
"Ne yaparsan yap!" Yanlış:
- Hangisini seçmeliyim?
- Çabuk hazırlan da neyi seçersen seç!
Doğrusu:
- Hangisini seçmeliyim?
- Yeşil sana çok yakışıyor!
Seven insanlar işbirlikçidir. Bir birlerine her hangi bir kararda yardım etmeyi severler.
"Bunu çok fazla düşünüyorsun!" Yanlış:
- Bana artık ilgi göstermiyorsun!
- Bunu çok fazla düşünüyorsun!
Doğrusu:
- Bana artık ilgi göstermiyorsun!
- Bu aralar çok yorgunum. Kusura bakma.
Unutmayın, "Bunu çok fazla düşünüyorsun!" bir cevap olamaz.
Partnerinize düzgün bir şekilde derdinizi anlatın.
"Seni gerçekten seviyorum." Yalnış:
"Seni gerçekten seviyorum." Doğrusu:
"Seni seviyorum." Gerçekten kelimesi suçluluk durumunda kullanılan bir kelimedir. Eğer "Seni gerçekten seviyorum" dediyse, büyük ihtimalle gerçekten sevmiyordur...
Kaynak: https://brightside.me
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Bu cümlelerı kullanıyorsa artık sizi sevmiyor!
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