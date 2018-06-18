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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi

Bu cümlelerı kullanıyorsa artık sizi sevmiyor!

Psikologlar, bazı davranışların ilişki hakkında pek çok bilgi verdiğini söylüyor. Hatta, sadece psikologlar değil, bilim insanları ve dil bilimciler de bazı kelimelerin her şeyi yıkacağı görüşünde... Yani bazı cümleler var ki, artık sizi sevmediği anlamına gelebiliyor... İşte biz de şimdi hep beraber psikologların kullanmamamızı önerdiği cümleleri göreceğiz! Dikkat! Bu cümleleri kullanan kişiden yavaşça uzaklaşın...
Bu cümleleri kullanıyorsa artık sizi sevmiyor!
"Sana hesap vermek zorunda değilim! " Yanlış:
- Neredeydin? Endişelendim!
- Sana hesap vermek zorunda değilim!
Doğru:
- Neredeydin? Endişelendim!
- Kusura bakma, işte çok meşguldüm. Seni aramayı unuttum.
Seven insanlar, günü sorulduğunda asla düşmanca cevap vermez...
"Bu benim problemim değil!" ya da "Bu senin problemin!" Yanlış:
- Bütün paramı arabanın tamirine harcadım...
- Bu benim problemim değil!
Doğrusu:
- Bütün paramı arabanın tamirine harcadım....
- Önemli değil. Ben marketten bir şeyler alırım!
Seven insanlar her zaman yardım etmek için zaman bulur.
"Beğenmiyorsan başkasını bul!" Yanlış:
- Bana en son ne zaman çiçek aldığını hatırlayamıyorum!
- Beğenmiyorsan başkasını bul!
Doğrusu:
Bana en son ne zaman çiçek aldığını hatırlayamıyorum!
- Pek romantik değilim. Sana yeni aldığım küpeleri unuttun mu?
Seven insanlar çoğu durumda uzlaşmaya her zaman hazırdır.
"Sana inanmıyorum!" Yanlış:
- Telefonumu kapatmadım! Şarjım bitti!
- Sana inanmıyorum!
Doğrusu:
- Telefonumu kapatmadım! Şarjım bitti!
- Ben de çok endişelendim.
Seven insanlar birbirlerini dinlerler ve duyarlar.
"Ne yaparsan yap!" Yanlış:
- Hangisini seçmeliyim?
- Çabuk hazırlan da neyi seçersen seç!
Doğrusu:
- Hangisini seçmeliyim?
- Yeşil sana çok yakışıyor!
Seven insanlar işbirlikçidir. Bir birlerine her hangi bir kararda yardım etmeyi severler.
"Bunu çok fazla düşünüyorsun!" Yanlış:
- Bana artık ilgi göstermiyorsun!
- Bunu çok fazla düşünüyorsun!
Doğrusu:
- Bana artık ilgi göstermiyorsun!
- Bu aralar çok yorgunum. Kusura bakma.
Unutmayın, "Bunu çok fazla düşünüyorsun!" bir cevap olamaz.
Partnerinize düzgün bir şekilde derdinizi anlatın.
"Seni gerçekten seviyorum." Yalnış:
"Seni gerçekten seviyorum." Doğrusu:
"Seni seviyorum." Gerçekten kelimesi suçluluk durumunda kullanılan bir kelimedir. Eğer "Seni gerçekten seviyorum" dediyse, büyük ihtimalle gerçekten sevmiyordur...
Kaynak: https://brightside.me

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