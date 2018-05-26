İlginin manyaklığını çıkartanlar
Hani bir söz vardır ya "Kadınlar bir çiçektir" evet solmamaları için onlara su gerekir. Suları da ilgidir.
- Alo... Farkında mısın tam 45 dakika oldu aramadın beni hala?
- Aşkım toplantıdaydım da ondan şeyedemedim.
- Demek toplantı... İyi o zaman o toplantılarla toplanırsın akşam da.
- Bidenem dur öyle değil... Toplantı işte sadece arayacaktım.
- Hıh, 45 dakikadır düşüncektin bunu artık küstüm.
- Dur hayatım çok seviyom seni...
- Hmm di mi ama peki peki hadi bayy.
Bunların manyak derecesinde olanları vardır ki bu artık hastalık boyutuna ulaşmıştır.
- Aşkımmmmm.
- Söyle bebişkom.
- Bana hiç sevdiğini söylemiyon.
- Nasıl ya demin dedim ya.
- Hani ben bir şey duymadım.
- Cossss... (Serin kumlardan kaynar suya atlamış gibi.) Her şey süperken bir anda kimsenin anlamadığı bir şey yüzünden kavga gürültüyle ilişkiyi bitirme noktasına getirip, haklı olarak kendini savununca da "Allah belanı versin, bir güzel sözü çok gördün kendini savunmak yerine" diyerek üste çıkabilirler.
Ya da baktılar üzerlerindeki ilgi azaldı, olay çıkarırlar. Küserler, surat yaparlar, terkedilirler, akıllanmazlar...
Bazı yalnız kadınlar ise ilgisizlik nöbetleri geçirdikleri zaman, kendisine ilgi gösterme potansiyeli edinmiş kişilere SMS, Facebook gibi yollarla amiyane tabirle bulaşıp nöbeti atlatma adına girişimlerde bulunurlar.
Mesaj: Nasılsın? (Bi yoklayayım, duruyor mu orada.)
- Aaa iyiyim sen nasılsın? Beni unuttun sandım. (Ağzının suları akıyor)
- İyiyim niye unutayım canım. (Unutur mu acil ihtiyaç anında ego tatmini için camı kırınızda ilk sıradasın.)
- Ne bileyim hiç arama sorma yok. (Veryansın yapayım.)
- Beni özledin mi:) (Başlıyor ilgi artışları...)
- Özledim:) (Ooo pası aldı, göğsünde yumuşattı, vurdu ve gol oldu.)
- Niye özledin:) (Dar alanda kısa paslaşmalara devam.)
- Sen özlenmez misin?
- :))))) (Cilve yapıyor)
VIY VIY
Bir grup KTÜ'lü hoca, yaylaya pikniğe çıkacaktır...
Köyden bir kemençe çalan amcayı da yanlarına alırlar.
Amcam çalsın, millet oynasın maksat.
Amca alır kemençeyi tam otobüse binerken der:
- Durun da notalarımı unuttum!
Şaşırır tabi hocalar, "Notayla mı çalıyor amca" diye. Herhalde repertuarı var adamın diye düşünürler.
Amca evden defteri alır, otobüse biner, defteri açar, yazanlar aynen şöyledir:
"Vır vır vır vır vır, evetlema evetlema (Acele etme...) Gıy gıy gıy gıy, dur ha burda, vı vır vır vır vıııırrr vır vııır..."
Aynen yaşanmıştır.
AlkışlıYorum
Dişiyle cevizi kırmaya çalışan altı yaşındaki yeğenine; dişinin kırılabileceğini söyleyip, cevizi aldıktan sonra kendi kırmayı isteyip cevizi değil de dişini kıran dayı benim.
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- Lütfi Albayrak
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