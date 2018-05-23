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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba

Bekar evinin genel özellikleri

Bekar kişilerin yaşadığı ev...
Genellikle çok sayıda makarna ve yumurta stoğunun hazır tutulduğu, mutfakta ve diğer odalarda boş tenekelerin aksesuar olarak kendini gösterdiği, sürekli yıkanmayı bekleyen bulaşıkların bulunduğu, duvarlarda yaratıcı yazı ve posterlerin asılı olduğu, her türlü yasaklamadan ve kurallardan itina ile kaçılan, yerleri rahatlıkla pisletebileceğiniz, olduk olmadık zamanlarda misafir olarak gidilebilen, insanın hayattaki yaşam direncini artırmaya yardımcı olan, "En sevilen misafir yiyeceğiyle gelen misafirdir" felsefesini benimsemiş insanların oturduğu, yattığı, pislettiği ve yıllar sonra çokça özlediği ev.
İnsana yaratıcı çözümler katabiliyor bazen. Mesela evde ekmek olmadığı zaman dolaptaki pilavı ısıtıp ekmek niyetine yemeğin yanında yemek son keşiflerimden.
Eğer bekar evi erkeklerin yaşadığı bir evse, çok ilginç şeyler olabilir buralarda.
Mesela mavi renk makarna görebilirsiniz bu evde. Nasıl olur demeyin. Bir tencere makarnayı kendi halinde haftalarca dinlenmeye bırakın, göreceksiniz.
Zamanla çift çorapların teklerinin azalmaya başladığı, başıboş çorapların sayısının arttığı, hatta çok zor durumda kalındığında hısım çorapların giyilebildiği ev türüdür.
Bir de bu bekar evinin öğrettikleri vardır. Renkliler ile beyazlar gayet güzel bir şekilde beraber kardeşçe yıkanabiliyormuş. Çöpler, atılması gereken birikintilerdir. Buzdolabı yiyeceklerin çürümesini engellemez.
Faturayı geciktirmek, ekonomiyi rahatlatmaz. Patates ve soğanda yeterince çürürlerse efsanevi hayat formlarının ortaya çıkması. Televizyon, süpürge, halı, kitaplık, vantilatör, yatak, komidin ve ocak faturaların ödenmesi için satılabiliyormuş. Yemekleri buzdolabında yeterince bıraktığınızda nükleer atık üretebiliyormuşsunuz.
Mutfağa uzun süre uğramazsanız, siz de şirinleri (hamamböceği yavruları) görebilirsiniz. Çaydanlık kapağına reçel konulmaz.
Konulsa da kalıntıları öylece kurutulmaz. Kurutulsa da üstüne çekirdek çitlenmez.

NE KADAR OLDU
Japonya hükümeti, aşırı şekilde çalışmayı seven vatandaşlarını "Fazla çalışmayın, izin yapın!" diye uyaralı 8 yıl oldu.

FIKRA
İki avcı, yaban ördeği avına çıkmışlardı.
Ördekleri ürkütmeden yanlarına yaklaşmak için bir inek postuna bürünmeye karar verdiler.
İki arkadaştan sadece inek postunun ön tarafında yürüyenin tüfeği vardı. İki arkadaş, etrafı gözetleyerek yavaş yavaş ilerlemeye başladı.
Bir ara arkadaki heyecanla seslendi:
Çabuk tüfeği bana ver.
Öbürü şaşkınlıkla sordu:
- Ne o, sürü arkada mı?
Beri ki sabırsızlıkla:
- Ne sürüsü, arkadan bir boğa dörtnala üstümüze doğru geliyor!

İLGİNÇLİKLER KÖŞESİ
Clinton-Levinsky skandalından sonra Madam Tussaud balmumu müzesinin yetkilileri, Clinton'ın balmumu heykeli yüzünden sıkıntılı anlar yaşadı. Çünkü ziyaretçiler, Clinton'ın balmumu heykelinin fermuarını açıp duruyorlardı.
Müze yetkilileri, fermuarı mühürleyip kapatmak zorunda kaldı.

ALKIŞLIYORUM
Bir alkış da geçen haftasonu cüzdanımı çalıp dün beni arayıp cüzdandaki paraları helal etmemi, kredi kartlarını vereceğim adrese yollayabileceğini söyleyen güzide hırsızımıza gelsin lütfen!
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