Eğer bu durumları sık sık yaşıyorsanız ilişkiniz muhtemelen yürümüyor

Woody Allen'ın söylediği gibi "İlişkiler köpekbalığı gibidir, sürekli devam etmezlerse ölürler." Sizin bir ilişkiniz var mı, varsa nasıl gidiyor bilmiyoruz. Fakat az sonra sayacağımız durumları sık sık yaşıyorsanız, tehlike çanları sizin için çalıyor olabilir.

Evlilik araştırmacısı John Gottman'a göre bazı durumları sık sık yaşamanız, ilişkinizin büyük ihtimalle yürümediği anlamına geliyor.

Bu sebepler ilişkileri ve evlilikleri bitiren ana etmenler arasında mutlaka gösteriliyor.

Peki bu sorunlar nelerdir? Daha da önemlisi, nasıl çözülürler?

Eleştiri: Eleştiri dediysek, "Canım dışarı çıkmadan önce çiçekleri sulasaydın iyi olurdu. Bir dahakine dikkat et lütfen." tarzı tepkiler buna dahil değil. Eylemleri değil karakteri hedef alan, saldırgan ve kırıcı olan eleştirilerden bahsediyoruz. Sürekli olumsuza odaklanmak bir süre sonra öldürücü olabiliyor.

Dinlememek: Dinlememenin yanında sürekli savunu halinde olmak, söyleneni algılayıp ona cevap vermek yerine öfkeli biçimde kendini haklı çıkarmaya çalışmak da ölümcül ilişki günahlarından biri.

Heykele dönüşmek: Bu tavrı bilirsiniz.

Bir şeyler olur ve iişkide bir taraf diğerine karşı duvar olur. Söylediklerine cevap vermez, sessiz kalır. Yokmuş gibi davranır.

Bunun da son derece tehlikeli bir davranış olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Saygıyı yitirmek: İlişkide olduğunuz insana olan saygıyı yitirmek, onu kendinizden ya da asıl değerinden daha aşağıda görmeye başlamak da son derece sakıncalı.

"İşte sorunlar bunlar. Bunları yapmayı bırakın ve süper bir ilişkiniz olsun" demeyeceğiz elbette.

Bu sorunları gidermek için Gottman'ın önerdiği davranış biçimleri ise şunlar.

Partnerinizi tanımak: Elbette onu tanıdığınızı düşünüyorsunuzdur. Fakat bir dakika durun ve kendinize şu soruyu sorun: Onu gerçekten tanıyor muyum, yoksa tanıdığımı mı sanıyorum? İlişki yaşadığınız kişinin hayattan ve sizden beklentileri ne? Nelerden heyecan duyuyor, neleri önemsiyor, neler onu mutlu ediyor? Bu tarz sorular birini tam anlamıyla tanımanızı ve kendinizi onun yerine koymanızı sağlayacaktır.

Tepki vermek: İlişki içerisinde yapılan ve hoşunuza giden küçük jestlere tepkiler vermek, onlardan hoşlandığınızı ifade etmek şüphesiz aranızdaki bağı güçlendirecektir.

En basitinden yolda yürürken elinizin tutulması veya size sevimli bir isimle hitap edilmesi gibi, böyle küçük şeylerin farkına varın ve onlardan hoşlandığınızı sık sık belli edin.

Sevgiyi ve saygıyı belli etmek: Çok basit ve kritik bir davranış daha. Hayatınızdaki insana verdiğiniz değeri sık sık belli etmeniz çok önemli. Gottman'a göre sağlam bir ilişkinin anahtarlarından biri bu. Tarafların birbirlerinin kıymetinden şüphe duymaması.

Aslında çok basit olsa da, aynı zamanda epey ihmal edilen ve kaçınılan bir davranış. onedio.com

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