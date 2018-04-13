Telefonlardaki kızılötesi teknolojisi
Aynı zamanda seksendört grubunun ölürüm hasretinle şarkısını telefon melodisi yapmış nesildir.
alukard
- Hareket ettirmesene olum şunu... Al koptu işte.
isoroku yamamoto Veriyi daha hızlı göndersin diye telefonları kafa kafaya tutuşturan ve sinyal azalmasın diye bulunduğu yere kök salmış nesildir.
mrjones
Aynı zamanda 100 kontöre 25 sms atılan acı ve yokluk içindeki dönemleri yaşadığı için Telsim'in 250 sms'lik paketlerine sevinmiş nesildir efendim.
elian
Arkadaş sohbetlerinde "hayalet sevgilim" mi yoksa "hayal et sevgilim" mi tartışması yapmışlardır.
icaz
Sabır nedir, emek nedir bilen son nesildir.
bilgislem
Aynı zamanda telefonda kızılötesini aktif ettikten sonra başka bir telefonun kamerasıyla baktığında kırmızı bir ışık gören nesildir.
yildiz kare sifir alti kare
Kızılötesi ile multiplayer snake oynayarak çıtayı yukarıya taşıdığımdır.
sokak papagani
avm, konser salonu gibi kalabalık ortamlarda bluetooth aracılığıyla çeşitli fotoğraf veya videolar göndererek birileriyle tanışmaya çalışan nesildir aynı zamanda.
son kafa utucu
Nokia telefon kullanıp "kızılötesini açınca telefon daha iyi çekiyor" diyen geri zekalıları da görmüş nesildir.
ASLAN
Bir liman barında, denizci ve bir korsan sohbet etmekte ve karşılıklı maceralarını anlatmaktadırlar.
Korsanın tahta bacağını, elindeki kancayı ve bir gözünü kapatan bandı farkeden denizci sorar: "Eee, bacağını nasıl kaybettin?" Korsan anlatır:
"Denizin ortasında fırtınaya yakalanmıştık.
Dev bir dalga beni güverteden aldı götürdü.
Adamlarım beni gemiye çekerken bir grup köpek balığı ortaya çıktı ve aralarından biri bacağımı koparıverdi.." "Korkunç..." diye sızlandı denizci.
"Peki o kanca nedir?" "Aaa...," diye devam etti korsan, "Bir ticaret gemisine borda etmistik, tabancalar patlıyordu, kılıçlar sakırdıyordu. O kargaşada elim koptu gitti... Kimin yaptıığını göremedim bile.." "Aman Tanrım.. Dehşet verici bir şey bu....
Peki gözünün üstündeki bant nedir?" "Bir martı geldi ve gözümün üstüne pisledi..." diye cevap verir korsan. "Yani gözünü bir kuş pisliği mi kör etti" diye merakla sorar denizci.. "Ama nasıl olur?" Korsan gayet sakin anlatır:
"Kancayı taktıklari ilk gündü, tamam mı?" .
ALKIŞLIYORUM
Alyansımı klozetin içine düşürdüğümde ilk yaptığım şey, nasıl elimi sokup da çıkaracağım diye düşünerek kederlenmek yerine zayıflamış olma ihtimalimi düşünerek sevinmek oldu.
Gün boyu, hatta gecenin bir yarısı, yanından her geçişimde bana "pıst" diye laf atan, ayarlanabilir oda spreyini seviyorum!
Evet ilgiye ihtiyacım var!
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- Lütfi Albayrak
- Telefonlardaki kızılötesi teknolojisi
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