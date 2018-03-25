Sivri bir muhabbet
Sokup kan emiyorum. Isıramam. sivrisinekler ısırmaz, sokar. Akrep de sokar mesela. Kuyruğundaki iğneyi. Akrepler ve örümcekler böcek değildir zaten. Bizde 6 bacak var, bunlarda 8. Yılan sokmaz ama bak o, ısırır işte. Feci ısırır. Yılan sokması diyorlar yanlış. Onda hiç bacak yok. Acayip birşey o... Hah bu herif tam uykuya dalmak üzere. Kulağına yaklaşayım sinirlensin biraz. Yarım saat bu şekilde yorduktan sonra da sokarım. Mis. Sırf manyaklığına ha o da.
İş değil. Alacağım bir damla kan. Ne yapalım bizi de böyle yaratmış Cenab-ı Hak. Böyle yazıyor genlerimizde.
Tam uykuya dalarken kulağa yaklaş diyor. Bunu üç kere yapmadan aleti sokma diyor. Biz de emir kuluyuz, boynumuz kıldan ince. Hah hah bak ne güzel espri oldu bu da ha. Hani gerçekten ince ya boynumuz. O bakımdan. Güzel oldu...
Aslında bunun bir sebebi olması lazım lan. Bu kulak işinin. Sebepsiz enerji kaybı nasıl geçsin o kadar doğal seçilimden. Dur bakiim... Şey olabilir bak. Biz kulağa pike yapınca bunlar sinirleniyor ya. Adrenalin, başka birtakım hormonlar... Kalp atışları hızlanıyor, kan dolaşımı hızlanıyor.
Akciğerler de uyku halinden çıkıyor.
Taze kan pompalanıyor vücuda. Bunu birkaç kere yapınca adam deliriyor zaten, duvar yumrukluyor, yakalasa ezecek, sırf adrenalin, sırf taze kan. E biz de kan istiyoruz.
İstiyoruz ki taze olsun. Yavrumuz taze kana layık. En iyisini hakediyor.
Budur heralde sebebi. İçgüdü işte hep bunlar.
Yoksa niye kulakla uğraşalım manyak mıyım ben. Kulak ne işe yarar onu bile bilmem.
Uç demişler uçuyoruz, sok demişler sokuyoruz. Kulak ne ola. Çok tekrarladım "kulak" kelimesi garip gelmeye başladı bak... Hah sızıyor bu keriz yine. hop.
Ahaha nasıl kızdı bak bak tipe bak.
Gözlerini de açamıyor ışığı açınca.
Diğer görme hücreleri aktive oluyor.
Karanlıkta başka aydınlıkta başka. Bu işler böyle. Gözlere bak. Bak bak tipe bak.
Işık açık yatsa mesela bir süre, beni yakalamaya zamanı olur.
Önceden görebilir, ya da sesi duyunca ışık açıp gözlerini alıştırmakla vakit kaybetmez.
Akıl edemiyor. Dominant tür bir de bu ha. Dominant türümüze bak hele. Dominantımız böyleyse gerisini sen düşün. Tipe bak tipe donla oturursun işte öyle yatakta.
Lan dominant! ehehe. Keyiflendim bak...
Neyse evet! Isıramıyor olabilirim, ama bundan daha üstün özelliklere sahibim.
Ben bir süper sivri sineğim. Neden mi?
Çünkü, duyargalarım var, binlerce ses içinde, dişi sivrisineğin kanat sesini tanıyabilirim.
Bak, kafamda iki tane küçük ve tüylü anten var bunlar o işe yarıyor. Neyse bizim hatunun kanat seslerini duyuyorum benim gitmem lazım abi.
TEKNOLOJİ
Amerikalı ile Türk, arkadaş olmuş.
Amerikalı, bizim Türk'ü Amerika'ya davet etmiş ve Amerika'nın her yerini gezdirmiş.
NASA'yı da gezdirmiş, uzay araçlarını göstermiş. Bizim Türk, "Sizdeki teknolojiye hayran kaldım" demiş. Neyse bizim Türk, Türkiye'ye dönmüş. Bu sefer Amerikalı Türkiye'ye gelmiş. Bizim Türk, "Acaba Amerikalı'yı nereye götürsem, gezdirsem?" diye düşünmüş.
En sonunda hamama götürmeye karar vermiş.
Amerikalı ile hamama giriyorlar, her taraf buhar: Tamam tamam. Pes vallahi, hayran kaldım. Memlekete dönmüş.
Arkadaşları, "Eee Türkiye'de ne gördün" diye sormuş.
Amerikalı cevap vermiş: "Bizim NASA boş iş, Türkler insan yapıyor. Ben vardığımda zımpara çekiyorlardı.".
ALKIŞLIYORUM
Arkadaşın 3 yaşındaki kızı, elinde kamışla bardaktan su içiyor. Ben de "Genç kız olmuşsun ama kamışla su içiyorsun" diye takılıyorum. El-cevap: "Sen de abla olmuşsun ama pipete kamış diyorsun, bunun adı pipet canım!" Sustum, susuyorum...
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- Lütfi Albayrak
- Sivri bir muhabbet
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