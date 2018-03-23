Instagram’ın klişe Storyleri
Story atanlar değişiyor ama yapılanlar aynı kalıyor.
Bakalım neymiş bu klişeleşmiş story'ler:
Üstünde isim yazılı Starbucks bardağı story'si.
Arabada giderken bir şarkı açıp, "Yine gidiyorum bir yerlere" temalı story.
Yine arabadayken bu kez kendilerini çekip, olabildiğince itici bir Türkçe pop şarkıya bağıra bağıra eşlik edilen story.
Zıplamalı, coşmalı bol gürültülü bir gece kulübünde "kopuyoruz biz" temalı story.
"Bakın ben spor yapıyorum" temalı story.
Kedinin, köpeğin bir şekilde olaya dahil edildiği story.
Mekanda olduğunu belli etmek adına biranın konu mankeni olduğu story.
"Benimle ilgilenin hadi" temalı, kolda serumlu story.
"Bak yine yedik içtik" temalı, üstten çekilen yemek story'si.
Sahilde dalgayı görenin, boomerang'ı açma güdüsünü anında devreye soktuğu story.
Ayna karşısında yüz kapatılarak çekilen ya da ekranda 45 derece açıyla durulan selfie story'leri.
Türk kahvesinin baş aktör olduğu, yeni gelin sunumu titizliğindeki story.
Her yerden çıkan mini butik reklamlı story'ler.
Müzik tutkunu arkadaşın Spotify ss'li story'si.
Yağmurlu havada romantik Tumblr kızı moduna girilip, kitap ve kahve fotoğrafı altına iki edebî cümlenin düşüldüğü story.
Okunan edebiyat dergilerinin ya da bir kitabın altı çizili satırının paylaşıldığı story.
Pasaport arasına iliştirilmiş yurt dışı uçak bileti story'si.
Uçak içinden çekilen pencere kanadı story'si.
Çok nadiren yurt dışına çıkan orta halli arkadaşın, gördüğü her şeyi paylaşmadan edemediği story'ler.
O sıra hangi dizi popülerse onu izlerkenki story.
onedio.com
ÇİFTLİK BANK
Okuyun size son dönemdeki bir olayı anımsatacak.
Küçük Ali, yaşlı bir çiftçiden 500 liraya eşek satın alır. Ama çiftçi eşeği sabah verecektir. Sabah yaşlı çiftçi Ali'ye;
"Oğlum eşek dün gece öldü, paranı da yedim bitirdim" der.
Küçük Ali çiftçiye "Ben eşeği yine de istiyorum" der.
Yaşlı çiftçi; "Ölü eşeği ne yapacaksın?" diye sorar.
Ali de "Ölü olduğunu söylemeyeceğim, tombala düzenleyip satacağım" der.
Aradan bir ay geçer, yaşlı çiftçi Ali'ye rastlar, sorar;
"Eşeği ne yaptın?" Ali; "Eşeği tombalaya koydum, 10 liradan 500 kişiye bilet sattım. 5000 lira kazandım" der.
Yaşlı çiftçi "Peki, ölü olduğunu görünce kızmadılar mı?" diye sorar.
Ali, "Yok yaa… Sadece kazanan şarladı, ona da 10 lirasını iade ettim sevindi" der.
Küçük Ali büyür, eşeklerin sırtından para kazanmaya devam eder… Bu ülkede ne Ali'ler, Veli'ler biter, ne ölü eşekler, ne de kolay yoldan para kazanmaya çalışıp bunlara parasını kaptıranlar.
ALKIŞLIYORUM
Arkadaşın 3 yaşındaki kızı, elinde kamışla bardaktan su içiyor. Ben de "Genç kız olmuşsun ama kamışla su içiyorsun" diye takılıyorum.
El-cevap:
"Sen de abla olmuşsun ama pipete kamış diyorsun, bunun adı pipet canım!" Sustum, susuyorum...
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Instagram’ın klişe Storyleri
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