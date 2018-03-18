Tıraş olmadan işe gittiğiniz gün üst düzey bir toplantıya girmeniz gerekir.
Kız arkadaşının statüye önem veren babasıyla tanışmak için en sonunda karar verebildiğin hafta işten atılırsın.
Hayatındaki en iyi kuponu yaparsın tek maçtan yatarsın.
Sen ideal erkek için tüm gerekenleri tamamlayana kadar tüm ideal kadınlar kapılmış olur.
Hayallerindeki gibi bir iş bulursun, askerlikten muaf olman gerekir.
Bedelli çıksın diye 3 yıl beklersin çıkmaz. Tam yapayım askerliği aradan çıksın deyip tecilini istersin bedelli çıkar.
Maçı 80 dakika boyunca gözünü kırpmadan izlersin, başından kalktığın an gol olur.
Kalabalık arkadaş grubuyla gittiğiniz oyun salonunda size denk gelen playstation kolu hep bozuk çıkar.
Sevdiğin kıza tam da açılacağın o gün sana 'Kanka' der.
Tüm pisuvarlar boşken tuvalete giren kişi sizin yanınızdaki pisuvara konuşlanır.
İş yerinde öğlen yediğin yemeğin aynısını akşam annen ya da eşin de yapmıştır.
Tam otobana bağlanırsın, karın ütü fişini takılı unuttuğunu hatırlar.
Hoşlandığın kızı yemeğe çıkardığın ilk gün cüzdanı evde unutursun.
Fanatiği olduğun takımın derbi maçı en yakın arkadaşının düğünüyle aynı güne denk gelir. Tebrikler :)
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İNSAN GİBİ KÖPEK
Yogi isimli bu köpeğin suratına baktıkça biraz ürkebilirsiniz. Çünkü kendisi resmen insan suratına sahip.
Sahibi bu durumdan oldukça memnun. Hem arkadaş oluyor, hem de para kazandırmaya başladı diyor. Bize sorarsanız olay biraz korkutucu… Ve bu detayı da es geçmeyelim:
FACESWAP gibi yüz değiştiren uygulamaların işi değil. Köpek gerçekten böyle...
MÜKEMMEL EŞ
Hayatı boyunca evlenmeyen bir adam duymuştum. Ve 90 yaşında ölüm döşeğindeyken birisi ona, "Yaşamın boyunca evlenmedin. Fakat nedenini asla söylemedin. Artık ölüyorsun, en azından merakımızı gider. Bir sır varsa şimdi söyleyebilirsin. Çünkü birazdan göçmüş olacaksın. Sırrın açığa çıkmış bile olsa sana bir zararı olamaz" dedi.
"Evet, bir sır var. Ben evliliğe karşı değilim. Ama mükemmel bir kadın arıyordum. Aradım ve aradım ve tüm yaşamım kayıp gitti" dedi adam.
Soruyu soran "Fakat bu koca dünya üzerinde, milyonlarca insan var, onların yarısı kadın, bir tane mükemmel kadın bulamadın mı?" diye sordu.
Ölmek üzere olan adamın gözlerinden yaşlar aktı. "Evet, bir tane buldum" dedi.
Soruyu soran tamamıyla şoka uğramıştı. "O halde ne oldu? Niçin evlenmedin?" dedi.
Ve yaşlı adamın cevabı şuydu: "Fakat kadın da mükemmel bir koca arıyordu."
ALKIŞLIYORUM
Babamın iş için kullandığı taşınabilir belleğe virüs bulaşmış, içinde de çok önemli bilgiler varmış. "Temizleyebilir misin?" diye sordu, "Olur baba, bakarım şimdi" dedim. O arada anneannem de örgüsüyle meşgulmüş gibi görünüyor ama gözlüklerin üstünden de bize bakıyordu. Sonra kalktı içeri gitti, aradan 10 dakika geçti geri geldi ve belleği babama verdi. "Al oğlum" dedi, "Oğlana söyledin ama o iyi temizleyemez belki diye ben güzelce çamaşır suyuyla temizledim. Cebinde taşıyorsun bu zıkkımı. Allah korusun, virüs sana filan geçer, neme lazım." dedi. Babam hala dumur, ben hala gülüyorum.