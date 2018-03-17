Sevgilinin ya da Eşin Eski Sevgilisinin "Çok Şanslı Bir Erkeksin" Demesi Genelde kokteyllerde, partilerde yaşanan bu durum kahramanımızı hiç de olumsuz etkilemez.
Aksine gurur duyar. Bir Türk filminde ise cinayetle sonuçlanma olasılığı yüksektir.
Katili Bir Şekilde Bayılttıktan Sonra Kaçan Kurbanlar O seri katili bir Türk bayıltsa o herif bir daha yerinden kalkamaz. Adamı bayıltmışsın, kaçılır mı hiç?
"Karını Benim İçin Öp Mike" Sözü Mike ve arkadaşı birlikte takılmış ve ayrılmak üzeredirler. Bunun üzerine arkadaşı öyle bir selam yollar. Mike da rahatsız olmaz.
Erkekse Türkiye'de birisi en yakın kankasına "Yengeyi de öpüyorum" desin.
Yavaş Hareket Eden Katilin Hızlıca koşan Kurbanı Mutlaka Yakalaması Saçmalığın daniskasıdır. Bizde mağdur topuklarsa hızına Usain Bolt yetişemez.
"Seni Bu Pazar kilisede Göremedim Johnathan" Klişesi Johnathan kiliseye gitmediğinde rahip başına bir şey mi geldi diye merak eder.
Çünkü kahramanımız pazar ayinlerini kaçırmaz. Bizim filmlerde imamlar kimseye "Cumaya niye gelmedin Ramazan?" diye sormamıştır.
Mağdurun Her Ne Kadar Korksa da Garip Sesler Gelen Yere Gitmesi Bizim son dönem filmlerinde de mevcut bir klişe. Ancak, gerçekte oraya gitmek şöyle dursun, sesin geldiği yere duvar örülür. Gerekirse ev değiştirilir.
"Çok Seksi Bir Karın Var Jim" Lafı Burada söylense kan gövdeyi götürür.
Birisi size bu sözü söylese tepkiniz ne olur?
Tam da En Sakat Bölgede Yolda Kalmış Arabalar Bu Amerikalılar'ın aklına nedense vurdurmak gelmez!
"Lanet Olası Federaller Yine Peşimde" Sözü Bizim filmlerde suçlunun peşine federaller düşmez. Türk polisi affetmez.
Psikopat Katilin Genelde Eli Yüzü Düzgün Bir Adam Olması Bizde suçları genelde at hırsızı tipler işler.
Hemen gözünden anlaşılır ne mal oldukları.
Vietnam Filmlerinde Mermilerin Asla Bitmemesi Bizde bunu sadece Polat Alemdar yapabiliyor.
"Babam Bu Hafta da BeyZbol Maçıma Gelmedi" Diye Ağlayan Çocuk Bizde hiçbir çocuk, "Peder bu hafta halı saha maçımı izlemeye gelmedi" diye ağlanıp sızlanmaz.
"Bu Haftaki Lakers Maçına 2 Biletim Var" Olayı Bu adamın nedense hep iki bileti vardır.
Yalnız gitmez. Mutlaka birilerini götürmek ister. Bizde olsa iyi fiyata okutulur o biletler.
Lise Öğrencileri Arasındaki Belirgin Fark Çok fazla söze gerek yok. Onların filmlerinde liselilerle bizimkilerin uzaktan yakından alakaları yok. haberself.com
TAKMA GÖZ
Sol gözü takma olan bir adam otobüse binmişti. Otobüs oldukça kalabalık ve hava çok sıcaktı. Bir süre sıkış tepiş yolculuk yapmaktan sıkılan adam takma gözünü çıkarıp eliyle havaya atarak oynamaya başladı. Bir süre sonra durumun farkına varan yolcular korkuyla irkilerek ne oluyor diye bağrıştılar.
Adam ise gayet sakin bir şekilde cevabı yapıştırdı: "Bir şey yok. Buralar dolu da ön taraflarda yer var mı diye bakıyorum."
ALKIŞLIYORUM
Kapısına bahşiş almak için gelen davulcuya, "Ben sana bahşiş vermem, gayri müslimim" diyen arkadaşıma, davulcunun "Müslümanlıkta ayrı gayrı olmaz, ver sen benim bahşişimi" cevabı için büyük bir alkış lütfen.