Erkeklerin flört döneminde söylediği yalanlar
Çoğu zamanda hep aynı hikayeleri anlatırlar zaten. Söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak içinse biraz tecrübe lazım tabii. Kavun değiller ki koklayıp anlayalım, iyi mi kötü mü diye... İşte erkeklerin en bilindik 13 yalanı ve işin aslı...
Mutfakta zaman geçirmeyi severim...
Sana beşamel soslu sebzeli et sote yapayım, parmaklarını yersin :)))) Yapmaz. Bak ben sana söyleyeyim bir yumurta bile kıramaz.
Kadın ruhundan anladığım söylenir, romantiğimdir...
Ormantik diye adlandırabilirsin. Başlarda öyle gözükür emme sonrasında öküzün önde gideni olur.
Öyle günler oluyor ki centilmenlikten uyuyamıyorum...
Önden gidip kapını açar ama ayrılık kapısını.
Elim çok ağırdır benim. Bi vurduğum bi daha yerden kalkamaz...
Yavv hehe. Eli ağırdır tembeldir aslında.
Kitaplara çok düşkünümdür.
Entelektüel kadınlardan hoşlanırım.
Yalandan iki üç kitap ismi söyler. Onların da arkasını okumuştur.
Ailem benim hayatıma karışamaz yea... Asiyimdir de biraz.
Baba: Sen gez gez sürüntü gibi. Paran bitince yine bana gelirsin.
Çocuk: Baba ya...
Benim için cinsellik ikinci plandadır.
Hiç öyle diğerleri gibi düşkün değilimdir.
Başka şeylere önem veririm...
Bir kez daha yaw he he!
Para konusunda çok savurganımdır yea çok cömert olduğum söylenir.
Baban söyledi zaten. Ama belli bir süre sonra ya aşkım bu sefer sen öde olur.
Takıntı derecesinde titizimdir.
Dağınıklığa, kirliliğe hiç gelemem. Hiç öyle bekar evi gibi filan değildir evim...
Annesi: Bıktım her gün senin odanı toplamaktan.
Sevdiğim kadınla eğlenceli vakit geçirmeye çalışırım. Monotonluktan hiç hoşlanmam...
Evet seni halı saha maçına götürebilir.
Sadakat en önem verdiğim şeylerden biridir. Sadakatsizliği alçaklık olarak görüyorum hatta...
Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşenmedin mi?
Dikkat edin kızlar benden söylemesi.
ÇİNLİ EVLAT
Karı koca küçük bir Çinliyi evlat edinirler.
Daha sonra da Çince öğrenmeye karar verirler.
Çince öğretmeni onlara sorar:
- Çince çok zor bir dildir. Bu yaştan sonra neden öğrenmek istiyorsunuz?
- Evlat edindiğimiz çocuk 1 yaşında.
Yakında konuşmaya başlayacak. O zaman ne dediğini nasıl anlayacağız???
ERZURUMLU
Bir gün bir Erzurumlu ile bir Rus kahvede konuşuyorlarmış. Rus demiş ki;
- Bizim memlekette hava o kadar soğuk olur ki arabalar buz olur...
Erzurumlu bunu duyunca altta kalmamak için demiş ki;
- Ola kardaş sen ne diyirsin hele! Geçen kış bizim dama bir pisik çıkmış aşşağı düşerken soğuktan donmuş, yaz gelince de miyavlayarak düşüp öldi.
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- Lütfi Albayrak
- Erkeklerin flört döneminde söylediği yalanlar
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