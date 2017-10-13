Yol Durumu
  1. İnsan ömrünün rakamlarla özeti
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 13 Ekim 2017, Cuma

Burçlarınıza göre toplumdaki yeriniz!

Her insanın belirgin özellikleri ve davranışları vardır. Burçlar, bu özelliklerin diğer insanlardan ayırt edilmesini sağlamakta astronomik...
En Popüler Yardımseverliği ile tanınan TERAZİ'dir.
En Sosyetik İnadı ile bilinen, aynı zamanda modern ve sosyetik olmaya özen gösteren BOĞA.
En Özlenen ...Ve fikirlerine en çok önem verilen;
BAŞAK'lardır.
En Sadık Liderlik vasıfları ile öne çıkan AKREP'lerdir.
En Romantik Aşırı derecede iyi niyetli ve sıcakkanlı olan;
YENGEÇ'lerdir.
En Aranan Ortamdaki neşesi ile bilinen ASLAN'dır
En Duygusal Adeta bir psikolojik danışman olarak gördüğümüz BALIK'lardır.
En Mutlusu Kendilerince ayrı dünyaları olan KOVA'lardır.
En Çalışkan Hırsı ve başarısıyla istediği her şeyi elde edebilen: OĞLAK.
En Şanslı ...Ve en çılgın burç; YAY.
En İlgi Odağı Enerjisi bitmek bilmeyen ve âdeta bir yetenek abidesi olan; İKİZLER'dir.
En Dikkat Çeken ...Ve aynı zamanda farkı, tarzı ve havasıyla özgün olan; KOÇ

​AlkışlıYorum
Evlilik programlarının birinde günün sorusu "Sevgiliniz sizi aldatsın mı istersiniz, ölsün mü istersiniz?" ve günün cevabı 65 yaşında bir amcadan geldi.
"Ölsün isterim, en azından yattığı yer belli olur."
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