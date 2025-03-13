Gereksiz yabancı kelime sıkıştıran tip:

"Şimdi bu olay tamamen bir perspektif meselesi!"

Kelimenin etimolojisini açıklayıp ortamı bozan tip:

"Aslında 'akıl' kelimesi Arapçadaki 'aqil'den gelir, yani bağlamak anlamında…"

Bildiği kelimeyi sürekli kullanan tip:

"Bu bir paradigma değişimi! Dün de paradigma dedim, ama farklı bağlamda."

Hiçbir şeye 'güzel' demeyen tip:

"Bu tablo gerçekten estetik bir vizyonerlik sunuyor!"

Eski kelimeleri kullanarak tarih bilgisi havası veren tip:

"Ben buna şiddetle muvafık değilim efendim!"

Kendi uydurduğu kelimenin gerçek olduğunu iddia eden tip:

"Abi 'duygusallamak' diye bir kelime var, sen bilmiyorsun diye yok olmuyor."

Konuşmaya Latince sözcük sıkıştıran tip:

"Bu tamamen bir homo sapiens refleksi aslında!"

Bir kelimeyi yeni öğrenip hemen satmaya çalışan tip:

"Aslında bu tamamen epistemolojik bir mesele, yani…"

Yeni kelimeyi yanlış kullanan ama ısrarla savunan tip:

"Bu durum tam bir karmaşık kaos teorisi… Ne? Öyle bir şey yok mu?"

Bilimsel terimlerle havalı konuşmaya çalışan tip:

"Bu resmen psikososyal bir illüzyon!"

Oturduğu her masada 'Aslında dil evrimleşir' diyen tip:

"Türkçeye İngilizce kelime giriyor diye üzülmeyin, bu linguistik bir süreç!"

Osmanlıca terimlerle cümle kurmaya çalışan tip:

"Efenim, bu meseleyi tedkik ettiğimde, tefekkürî bir çerçeve çizdim!"

Şair gibi konuşup sonra normal cümleye geçen tip:

"Aşk, varoluşun muğlak kıyısında salınan bir kelebek gibidir… Neyse, dolma yiyelim mi?"

Bir kelimeyi duyunca anında 'Türkçesi şu' diye düzeltme yapan tip:

"Selfie değil, özçekim diyelim lütfen!"

Kendi uydurduğu kelimeyi popüler yapmaya çalışan tip:

"Abi ben artık 'fikirpat' diyorum, yani fikir patlaması… Kullan, yayalım!"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de Matthew Wall adında bir adam, öldü sanılarak gömülmek üzereyken tabut taşınırken aniden hareket etti. Tabuttan çıkarıldığında hâlâ hayatta olduğu anlaşıldı ve böylece ölümden dönmüş oldu. Ancak yıllar sonra gerçekten öldüğünde, bu kez herkes emin olmak için defalarca kontrol etti.

Olay, yaşadığı kasabada ilginç bir efsaneye dönüştü.



GÜLÜ YORUM

@feiruzec Neşet Ertaş:

Dolaştım alemi gurbet gezeli, bulamadım Zahide'mden güzeli!

Zahide: Haa bir de aradın yani...



TESPİTLİ YORUM

@zeyinwonderland Sürekli sevgi dolu davranıp hataları görmezden gelen insanların bir eşik noktası vardır. O nokta geçildiğinde çok kolay insan silerler, hiç var olmamış gibi...



ALKIŞLI YORUM

@padrediaias Hiç aynı olur mu çekyatta yatan çocukla Şimşek Mcquinli yatakta yatan çocuğun rüyası!